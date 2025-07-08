德克萨斯州发生洪灾，死亡人数攀升至82人

美国德州近日发生严重洪灾，瓜达卢佩河泛滥引发严重灾情，导致82人罹难，目前仍有41人失踪。全国对水患紧急应对机制的管理问题争议日益升高。

（梵蒂冈新闻网）上周五发生在德州的洪灾原因是地势陡峭、土壤贫瘠几乎无法吸收暴雨、加上从平原吹来的湿润空气，以及瓜达卢佩河的暴涨，导致82人罹难，其中包括28名参加夏令营的女孩，目前仍有41人失联。

《华尔街日报》引用2021年的一份研究报告指出：从1959年至2019年间，德州因洪水造成的死亡人数高达1069人。德州的“闪电洪水走廊”（Flash Flood Alley）一直被视为全美最危险的洪水高风险区之一。该区地形使得暴雨来袭时雨水无法迅速排出，加上土层浅薄、地势高低起伏，短时间内极易形成暴涨的洪流。至于这次发生在克尔（Kerr ）郡的灾情，虽然最终发布了警报，但为时已晚。正如该郡最高行政官员所说：“没有人预料到这场洪水，我们根本没有预警系统。”

目前已成功救出逾850人，但外界指出这场悲剧的真正问题，除了极端气候本身外，更在于政治上组织不当，和在洪水高风险地区缺乏妥善的规划与灾害管理。

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