乌克兰遭遇猛烈轰炸，罗马将举行乌克兰重建会议

俄罗斯无人机和导弹袭击乌克兰，目标包括民用基础设施与军事征兵中心。莫斯科宣称在哈尔科夫地区取得新进展。与此同时，罗马将于7月10日至11日举行乌克兰重建会议。

（梵蒂冈新闻网）俄乌冲突的加剧表明了战场局势依然严峻，使得外交合作变得更加迫切。乌克兰总统泽连斯基努力加强与西方主要盟友的联系，特别是与美国总统特朗普。乌克兰重建会议参与人数超过3500人，约有100个官方代表团与40个国际组织出席。

罗马将举行乌克兰重建会议

在国际舞台上，有关乌克兰重建的议题引发了广泛讨论。这一议题需要具备长远视野和国际间的合作协调。在此背景下，乌克兰重建会议（URC）将于7月10日至11日，在罗马举行。会议由乌克兰与德国政府共同筹办，旨在拟定具体战略以推动乌克兰重建，并特别关注基础设施、医疗、教育和社会包容等关键领域。

女性角色

乌克兰重建会议前夕，即7月9日，联合国妇女署意大利分会举行一场会议，会议重申女性在和平与国家重建中的核心作用，并推动其实质参与。尽管女性的角色经常被忽视，但根据联合国数据，女性往往是战争中受影响最大的群体。自2022年以来，已有超过4300名乌克兰女性在战争中丧生，近1.1万女性受伤。此外，根据联合国监察团的统计，从2022年2月到2024年12月，在战争地区至少发生了433起性暴力性侵事件。

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