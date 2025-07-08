门东萨枢机为2026年扎耶德奖评委会成员

第七届扎耶德奖评审委员会六名成员已确定，他们中有圣座文化教育部部长门东萨枢机、欧洲理事会前任主席米歇尔，以及联合国儿童基金会执行主任拉塞尔女士。

（梵蒂冈新闻网）2026年扎耶德人类兄弟情谊奖评审委员会成员名单已于7月7日公布，这六名成员来自非洲、亚洲、欧洲、中东和美洲，他们代表著文化、法律和保护儿童等不同领域。该奖项的目的是嘉奖在促进人类友爱及和睦共处方面取得进展的个人或组织。扎耶德奖于2019年设立，以阿拉伯联合酋长国创始人扎耶德（Zayed bin Sultan Al Nahyan）的名字命名，奖金为一百万美元。

扎耶德奖评委会将对来自60多个国家提名的候选人进行评审。六位评审委员会成员中，有圣座文化教育部部长门东萨（José Tolentino de Mendonça）枢机。他在一份声明中指出，他的委任是“方济各教宗的宝贵遗产的一部分”，在他的启发下设立了该奖项。

枢机接著指出，“我接受方济各教宗委托给我的这项责任，并与整个评审委员会一起承担这责任，向那些践行人类兄弟情谊价值的人”表达敬意。“本著服务和服从教宗良的精神，我期待著评选候选人，也渴望认识许多正在改变世界的人”。

扎耶德奖评委会另一位成员是联合国儿童基金会执行主任拉塞尔（Catherine Russell）女士。她强调说，该奖项在推动《人类兄弟情谊文件》的内容，它也包括儿童的权利和福祉，这与联合国儿童基金会保护世界各地儿童权利的使命完全一致。

评审委员会成员马哈马特（Moussa Faki Mahamat）是非洲联盟委员会前任主席，他一直致力于促进非洲和世界的团结。除了上述成员外，扎耶德奖评审委员会另外三位成员分别是：欧洲理事会前任主席米歇尔（Charles Michel）、乌兹别克斯坦总统办公厅主任米尔济约耶娃女士，以及法官萨拉姆（Abdelsalam）。

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