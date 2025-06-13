罗马国家音乐科学院将开启新的音乐季

理查德·瓦格纳的歌剧《女武神》将为罗马国家音乐科学院2025-26乐季揭幕，届时将有众多首演和新意。随后，著名指挥家和才华横溢的独奏者将通过交响乐和室内乐的表演，以飨观众。

（梵蒂冈新闻网）10月23日，罗马国家音乐科学院（Accademia Nazionale di Santa Cecilia）将开启新的交响音乐季，开场剧目是理查德·瓦格纳的歌剧《女武神》，不同以往的是，这部歌剧将以剧场形式演出：这是圣女则济利亚音乐厅（Sala Santa Cecilia）首次全面改造，它会更像拜罗伊特（Bayreuth）节日剧院，还是更像传统的歌剧院？让我们对法国导演赫盖（Vincent Huguet）的构想拭目以待。赫盖虽然年纪未满50岁，却有著辉煌的职业生涯。他将首次在罗马执导瓦格纳的作品，同样，指挥家哈丁（Daniel Harding）也是第一次执棒《女武神》。

在这场汇聚众多处子秀的开幕演出中，最值得一提的是，乐团的演出计划不仅局限于瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》中的其中一部《女武神》，而是将完整地演出“指环”的全部4部歌剧。在罗马，自1961年以来从未完整演出过。

按照惯例，各大音乐机构的开幕新闻发布会总会列出一系列大牌名单，罗马国立音乐学会也不例外，这次主要是指挥家的名字。我们可以看到，回归和确定出场的指挥家包括：郑明勋（Myung-Whun Chung）、图甘·索基耶夫（Tugan Sokhiev）、谢苗·毕契科夫（Semyon Bychkov）、约翰·艾略特·加德纳（John Eliot Gardiner）爵士、达尼埃莱·加蒂（Daniele Gatti）、安东尼奥·帕帕诺（Antonio Pappano）爵士、夏尔·迪图瓦（Charles Dutoit）以及提奥多·库伦奇斯（Teodor Currentzis）。当然，还有首席指挥哈丁（Daniel Harding），他将继续执棒马勒(Gustav Mahler)交响曲全集。

此外，有三位值得关注的指挥家：捷克人彼得·波佩尔卡（Petr Popelka），维也纳交响乐团的首席指挥；德国人约安娜·马尔维茨 (Joana Mallwitz)女士，她是德国柏林交响乐团的首位女性首席指挥；罗马尼亚的克里斯蒂安·马塞拉鲁 (Cristian Măcelaru)，尽管他有著令人惊叹的职业生涯，但是他从未执棒过罗马则济利亚国家交响乐团。

室内乐音乐季将于11月1日揭开帷幕，届时将有小提琴家丽莎·巴蒂雅施维莉（Lisa Batiashvili）、大提琴家戈蒂耶·卡普松（Gautier Capuçon）和钢琴家让-伊夫·蒂博戴（Jean-Yves Thibaudet）组成的三重奏团进行开场表演。同样，这里也不乏知名演奏家，因为如今音乐会更要突出表现的是演奏者对曲目的诠释而非曲目本身。

不过，对于真正热爱音乐的人来说，室内乐仍然充满魅力。安德拉斯．席夫（András Schiff）、比阿特丽斯·拉纳（Beatrice Rana）和郎朗将争相演绎钢琴曲目。阿斯米克·葛里戈里恩（Asmik Grigorian）将为我们倾情演唱柴可夫斯基和拉赫玛尼诺夫的作品，艾班弦乐四重奏组合（Quartetto Ébène）则继续演奏贝多芬的四重奏全集。也许这次，最令西诺波利音乐厅（Sala Sinopoli）的观众著迷的是早期古典音乐：克里斯托弗·鲁塞（Christophe Rousset）指挥的亨德尔的《弥赛亚》（默西亚），以及罗莎·费奥拉 (Rosa Feola)演唱的皮钦尼(Niccola Piccinni）的那不勒斯咏叹调。最后值得特别提及的是，为了纪念亚历山大·斯卡拉蒂（Alessandro Scarlatti）逝世300周年：我们将于11月26日欣赏《圣女则济利亚晚祷》和《圣女则济利亚弥撒曲》。

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