乌克兰和平经圣伯多禄大殿而来：特朗普与泽连斯基会谈

教宗方济各的葬礼是美国与乌克兰总统会晤的场合。泽连斯基总统表示，如果联合行动能取得成效，本次会面就极有可能「成为历史性」的会晤。

（梵蒂冈新闻网）在教宗方济各的殡葬弥撒上，美国总统特朗普（Donald Trump）与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在圣伯多禄大殿的一处角落坐在椅子上交谈的画面格外引人注目。这是继之前泽连斯基总统在全球实况播送的情况下没有参加记者会就直接离开白宫后，首次与特朗普总统面对面交谈。

谈话「富有成果」

白宫通讯主任张振熙（Steve Cheung）表示，本次会谈或许「富有成果」。此外，乌克兰总统府还发布了另一张泽连斯基与特朗普在梵蒂冈简短交谈的照片，这次画面里还有英国首相斯塔默（Keir Starmer）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）。

乌克兰总统府发言人尼基福罗夫（Serhii Nikiforov）表示，泽连斯基与特朗普已经就推进谈判达成共识。泽连斯基在X平台上表示，如果联合行动能取得成效，本次会面就极有可能「成为历史性」的会晤。他尤其盼望能达成「无条件的全面停火，以及可靠且持久的和平，从而制止另一场战争的爆发」。

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