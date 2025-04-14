莫罗恩女士首位阿拉伯裔大学校长，以色列的“希望讯息”

莫罗恩女士是首位被任命为以色列大学校长的阿拉伯人。她向梵蒂冈新闻网介绍了她的新角色、加沙持续发生的冲突以及她的基督信仰。

（梵蒂冈新闻网）2024年，天主教马龙尼礼信友莫罗恩（Mouna Maroun）女士被任命为海法大学校长，成为以色列阿拉伯裔少数族群中首位担任以色列大学校长职务的人。据人权组织称，阿拉伯人在以色列仍面临著结构性歧视，是一个处于弱势地位的群体。

莫罗恩是一名基督徒，来自加尔默罗山区的一个天主教马龙尼礼小村庄。在以色列，基督徒仅占以色列阿拉伯人口的7%左右，而阿拉伯人口约占该国总人口的五分之一，因此，莫罗恩作为一名女性、一个阿拉伯人、一位基督徒，自然引起了社会的广泛关注。

她的当选是 “一个奇迹”，莫罗恩告诉本新闻网，因为在她当选前数月，哈马斯于2023年10月7日突袭了以色列，导致以色列国内的犹太人和阿拉伯人之间的紧张局势加剧。2024年4月，她被任命为海法大学校长，即首席学术负责人。

莫罗恩称她的任命是一个“希望的讯息”，表明“在以色列，情况可以有所不同”，犹太人同阿拉伯人“可以携手成功、共同生活”。

对以色列的学术抵制

以色列在加沙的战争中造成大量平民伤亡，一些外国大学为此已中断与以色列高校的合作关系。而莫罗恩来自以色列北部，那里阿拉伯人口较多，她的大学45%的学生都是阿拉伯人，这也是莫罗恩反对抵制的部分原因。

“抵制对任何人都没有帮助，”她说，“尤其是学术抵制，因为以色列学术界正在做一些了不起的事情，这有助于阿拉伯人......从而增强他们的社会流动性。”莫罗恩补充道，她认为外国大学应与以色列大学直接接触，以此“增强”以色列国内“开明”包容的力量。

维护人道主义

作为一名阿拉伯裔以色列人，莫罗恩对当前加沙冲突的双方都表示同情。“即便不是犹太人，你也会对10月7日发生的事感到恐惧。然而，即使不是阿拉伯人，你也会因加沙的人道主义局势和无辜者被杀而感到害怕。”

莫罗恩还强调了教会和圣座应扮演“中立方”的角色，推动该地区的和平发展。她表示，这也包括与美国特朗普政府的合作，因为该政府对“以色列人和巴勒斯坦人”都有影响。“这就是我们的信仰”，莫罗恩最后总结道：“和解、宽恕与缔造和平”。

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