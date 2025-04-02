欧洲广播联盟大会将在巴黎举行

欧洲广播联盟大会将于4月3日至4日至在法国巴黎召开。届时，该联盟创始成员、梵蒂冈广播电台也将出席会议。

（梵蒂冈新闻网）33个欧洲国家代表将于4月3日至4日在法国巴黎出席第31届欧洲广播联盟（EBU）大会。在为期两天的会议上，与会者要讨论欧洲公共广播当前的主要挑战，并探讨媒体的未来机遇。本次会议由法国广播电台筹办。圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）将代表梵蒂冈广播电台参加活动。

本届大会关注在音频制作上运用人工智能及合成声音的伦理影响，吸引新受众、尤其是年轻听众的策略，以及在政治与财务压力日增的情况下公共广播公司的转型。此外，与会者也要讨论「网联汽车」使用广播设备的议题，并且对音乐版权进行协商。本届大会期间将选出欧洲广播联盟理事会2025年至2027年的成员。

梵蒂冈广播电台在欧洲广播联盟巴黎大会上的参与，凸显出本台在促进优质内容和拥抱新科技发展方面的角色。这与欧洲广播联盟增进公共广播领域卓越服务的使命相符合。

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