乌克兰志愿者用治疗犬帮助儿童克服战争创伤

乌克兰敖德萨的明爱会启动了一项创新的“训练犬辅助疗法”项目，利用经过专业训练的治疗犬帮助残疾儿童缓解心理压力，提升社交能力，并促进身心康复。该项目旨在为受战争影响的孩子们提供新的希望。

（梵蒂冈新闻）奥莱娜・维利琴科（Olena Velychenko）是一位来自赫尔松的乌克兰南部的在明爱会（Caritas）服务的志愿者。她在战争爆发前，曾梦想建立一个犬类训练中心，让孩子和成人通过与狗互动克服心理障碍。

战争爆发后，她被迫迁往敖德萨，但并未放弃这一梦想。应当地明爱会的邀请，奥莱娜开始为残疾儿童提供“训练犬辅助疗法”，帮助他们缓解因战争所造成的创伤。维利琴科女士近日接受梵蒂冈新闻网的采访，介绍她用治疗犬帮助儿童克服战争创伤的经验。

治愈战争创伤的独特方式：训练犬辅助疗法

“训练犬辅助疗法”通过与训练有素的治疗犬互动，帮助患者调节神经系统、降低血压并缓解心理压力。奥莱娜表示，治疗犬必须具备情绪稳定、耐受压力的特质，因此不会对爆炸声或轰炸产生反应。她解释道，这些训练犬经过特别训练后“性格温和、乐于互动，并能迅速与人建立联系。”

对儿童的积极影响

该志愿者表示，疗程结束后，孩子们常常表现出极大的快乐，他们会与狗狗拥抱、合影，并期待下一次见面。奥莱娜回忆起一次在敖德萨电车上的经历，一个来自明爱会融合中心的女孩卡佳（Katya），有语言障碍，但理解力正常。她虽然仅参加过一次训练犬辅助疗法，几个月后仍能认出奥莱娜，并主动向她打招呼。奥莱娜感慨道：“每当发现自己为孩子或成年人做了点善事时，感觉总是特别美好喜乐。”除了带来欢乐，训练犬辅助疗法还能帮助孩子们建立自信。

接著，奥莱娜表示，在战争的影响下，孩子们被迫离开自己的学校、熟悉的环境和朋友，这导致许多孩子面临著孤独与痛苦。训练犬辅助疗法通过团队游戏，让孩子们与治疗犬及其他孩子互动，从而缓解焦虑和抑郁情绪，帮助他们重新建立社交联系。

在战火中传递温暖

奥莱娜表示，每当看到孩子或成年人因她的努力而快乐，她便感受到深深的满足，也更加坚定了自己的选择。这份信念，成为她坚持下去的动力。尽管乌克兰已在战争阴影下煎熬三年，日复一日地遭受轰炸，伤亡不断。然而，像奥莱娜这样的志愿者，依然用自己的创造力和热情，为社会贡献著光和热。

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