“救助儿童”组织：削减援助经费带来毁灭性影响

“救助儿童”国际组织谴责道，削减国家对发展的援助经费会给儿童带来毁灭性影响，援助的削减也对最贫困的国家带来影响。

（梵蒂冈新闻网）在儿童需求比以往任何时候都更高的时刻，削减对发展的国际援助打断了基本工作。国际组织“救助儿童”发出的警讯涉及40多个国家，这些国家都受到美国政府突然削减资金的影响。这削减对数百万儿童的健康、营养和教育计划构成了实际的威胁。

“救助儿童”组织称，因援助削减的缘故，在斯里兰卡、波兰、巴西、格鲁吉亚和利比里亚的工作将结束。此外，预计此次削减将会使许多人道工作者失去工作。“救助儿童”组织估计，得到该组织项目帮助的8百万至1200万人将受到援助削减的影响，目前，全世界约有十一分之一的儿童需要人道援助。国际组织“救助儿童”执行长艾辛（Inger Ashing）也表达了同样的担忧。她说，资金削减正在危及儿童的生命和未来。

美国对外援助的削减将对儿童带来直接影响。由于多种因素，比如冲突、气候变化和日益加剧的不平等，儿童的需求比以往任何时候都更高。与此同时，越来越多的政府正在减少援助预算。数日前，英国政府也采取了这一措施。

援助削减也特别影响那些最脆弱的国家。“救助儿童”组织报导了来自索马里的一个见证：阿米纳（Amina）是9个子女的母亲，她每个月收到的90美元生活补助费都用在购买食物和教育方面。她解释说，没有这帮助，“我们没钱供孩子上学，温饱也再次成为难题”。

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