罗马在禧年之际向卡拉瓦乔致敬

罗马举办《卡拉瓦乔2025》大型展览之际，策展人卡佩莱蒂向梵蒂冈新闻网介绍了此次展览的意义：“卡拉瓦乔是一片取之不尽的研究领域，我们希望透过最新的研究成果与发现，将其重新呈现给公众。”此次展览汇集了来自世界各地的画作，其中包括两幅重新发现的作品，这些作品首次与卡拉瓦乔广为人知的杰作共同展出。

（梵蒂冈新闻网）适逢禧年，罗马巴贝里尼宫（Palazzo Barberini）国立古代艺术馆举办《卡拉瓦乔2025》（Caravaggio 2025）大型展览，通过最新的学术研究与评论反思，深入探讨卡拉瓦乔在其所处时代的艺术、宗教和社会领域所掀起的革命性变革。

两幅重见天日的杰作

距离展览开幕仅有数日之际，我们采访了博尔盖塞美术馆（Galleria Borghese）馆长卡佩莱蒂（Francesca Cappelletti）。她表示：“2025年的观众将能看到我们目前对卡拉瓦乔研究的最新成果。这正是这场展览的意义所在，也是我们为何选择这样一个简洁明了的标题：纯粹地呈现这位画家本人，以当代视角展示最新研究与近期重大发现。”

馆长卡佩莱蒂表示：“本次展览将《马费奥·巴贝里尼》（Maffeo Barberini）的肖像重新置于卡拉瓦乔的文化与创作年代脉络中。这幅肖像在数十年间下落不明，近年来才重新回到巴贝里尼宫，展现在公众面前。此外，还有数年前在马德里重新发现的《看，这个人》（Ecce Homo）也重新置于拉瓦乔作品的脉络之中。这幅作品首次离开西班牙，来到意大利展出，尤其在与卡拉瓦乔那不勒斯时期作品的对照中呈现。此次展览终于为学界提供了一个契机，通过与其他画作的并置与比对，对该作品的创作年代进行深入探讨。”

丢失的卡拉瓦乔

纪录片《丢失的卡拉瓦乔》（Il Caravaggio perduto），由阿尔瓦罗·隆戈里亚（Àlvaro Longoria）导演，专门讲述了《看，这个人》重见天日的曲折经历。这部影片将于展览开幕期间的3月10日至12日在影院上映，片中揭示了这幅作品近年惊人的传奇经历：它在长时间“沈睡”之后，最终被认定为举世无双的艺术珍品。

卡拉瓦乔与天主教信仰

关于卡拉瓦乔作品与天主教信仰的联系，卡佩莱蒂馆长表示：“我们希望这个展览能鼓励参观者继续前往罗马各大圣堂展开探索。此次展览中，我们特意未从罗马教堂中借展任何一幅作品，因为卡拉瓦乔那些具有宗教主题的杰作，特别是在禧年这一特殊时刻，应当置于原本的圣堂环境中欣赏。为此，我们特别制作了一本简明的导览手册，观众在参观完展览后，可借助这本指南前往罗马各处与卡拉瓦乔相关的场所参访。值得一提的是，卡拉瓦乔在艺术史上的重大贡献之一，便是他为祭台画创作方式带来了前所未有的革新，并彻底更新了宗教叙事绘画的构图形式。”

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