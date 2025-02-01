2025年扎耶德奖得主出炉：世界中央厨房、莫特利、贝克莱

巴巴多斯总理莫特利女士、少年发明家贝克莱和世界中央厨房非政府组织荣获2025年扎耶德奖。颁奖典礼将于2月4日在阿布扎比举行。

（梵蒂冈新闻网）2025年人类手足情谊扎耶德奖得主是世界中央厨房（World Central Kitchen）非政府组织、巴巴多斯总理莫特利（Mia Mottley）女士，以及年仅15岁的埃塞俄比亚裔美国发明家贝克莱（Heman Bekele）。颁奖典礼将于2月4日在阿布扎比举行，当天是联合国订定的国际人类博爱日。

继教宗方济各与阿兹哈尔大伊玛目塔伊布签署了有关人类手足情谊的文件后，扎耶德奖于2019年设立，今年已是第六届。该奖项每年颁发给世界上致力于弥补各种不公、在各民族之间缔造真实联系的个人或团体。

人道救援组织世界中央厨房今年获得这个奖项，以表彰他们为遭受人道主义危机打击的团体供应餐食的工作。该组织成立于2010年，至今在30个国家提供了超过3亿份餐食。自从以色列和哈玛斯于2023年10月爆发战争以来，他们为加沙地带的巴勒斯坦人供应了1亿份餐食。

莫特利女士获奖的原因是她以巴巴多斯总理的身份对气候变化采取了关键行动。另一位得奖者贝克莱则是年仅15岁的埃塞俄比亚裔美国少年。他研发出经济实惠的肥皂来预防并治疗在初期阶段的皮肤癌。他的产品目前正在测试当中。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html