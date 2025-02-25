乌克兰战争三周年：欧洲应做和平的推动者

在俄罗斯入侵乌克兰三周年之际，乌克兰有数以百万计的人流离失所，城市变成断垣残壁。欧洲应当重新发现其推动和平的角色。

（梵蒂冈新闻网）自从2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰、战争重返欧洲以来，已经过了极为艰苦的三年，数以百万的人受到死亡的冲击，心中充满恐惧和痛苦。值此三周年之际，圣座传播部副编辑主任梅尼凯蒂（Massimiliano Menichetti）撰写文章重申欧洲应当扮演和平的推动者。

梅尼凯蒂首先讲述了乌克兰的现况。他指出，「全世界的媒体都在描述将近7百万人出逃的场景。根据联合国机构的数据，这将近7百万的百姓被迫放弃一切，逃到提供款待的邻国，或是转往其它救命的目的地。乌克兰国内这几个月的气温甚至下探到零下二十度，将近有4百万名流离失所者在严冬中寻找一个远离暴力的栖身之地」。

在乌克兰战争满三周年的前夕，2月23日，教宗方济各为三钟经祈祷活动发表讯息，并且称这个周年纪念日是「人类痛苦和耻辱」的日子。教宗在多个场合一直大力强调，「战争始终是个挫败」，吁请众人孜孜不倦地为「公正且持久的和平」而努力，重申对话的必要性。

梅尼凯蒂指出，然而，「希望并未消逝，就如同许多组织、机构和善心人士的团结关怀没有停歇那样。在这黑暗的三年里，我们搜集并传播了很多见证：牺牲、团结、热爱祖国和人们的故事」。这一切「展现出即使遭受侵略、心灵依然远离仇恨的意愿」。

数个月前，圣座国务卿帕罗林枢机重提「赫尔辛基精神」，因为1975年，赫尔辛基会议的与会者正是秉持这个精神一起坐下来促进欧洲各国之间的合作，舒缓冷战期间的紧张局势。梅尼凯蒂表示，「这也是在呼吁欧洲重新发现自身的意义，回到欧盟之父的根基，懂得真正做个有力且可信的和平推动者，树立普世友爱的榜样」。

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