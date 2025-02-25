2026年度“扎耶德奖”候选人提名已开始

2025年度“扎耶德奖”颁奖典礼已于今年2月4日在阿布扎比举行后，征集2026年度扎耶德人类兄弟情谊奖候选人的程序已经展开。

（梵蒂冈新闻网）2026年度扎耶德人类兄弟情谊奖候选人的提名已开始。该奖项旨在表彰追随阿联酋创始人扎耶德（Zayed bin Sultan Al Nahyan）的足迹，为促进人类兄弟情谊、和睦共处，以及宽容和团结的价值观的个人和组织。

“扎耶德奖”设立于2019年，教宗方济各和阿兹哈尔大伊玛目塔伊布在阿布扎比举行历史性会晤并签署《人类弟兄情谊》文件后。该奖项奖金为100万美元，这些年来支持全球领导人、人权活动人士和组织投身于促进人类兄弟情谊价值观。

候选人可以是学者、公众人物、精神领导人、政府成员、非政府组织负责人和其他有那些符合资格的人。有意推荐候选人者，请前往人类兄弟情谊“扎耶德奖”的官方网站（https://www.zayedaward.org/en ），截止日期为2025年10月1日。

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