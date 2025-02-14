“万物赞主颂”图画展在罗马杰梅利医院展出

罗马杰梅利综合医院儿科患者在医院学习期间绘制的图画，在世界病人日的机会上展出。

（梵蒂冈新闻网）在第33届世界病人日的机会上，以“色彩、光和希望之歌”为主题的展览于2月13日在罗马杰梅利大学综合医院大厅举行介绍会。该展览由在杰梅利医院教育病童的教师发起，他们收集了一些住院病童在医院上课时绘制的图画。

这些画也印制在一份日历上，目的是通过在杰梅利医院接受治疗的儿童和青少年的眼睛来阐述“万物赞主颂”。高中女教师迪菲奥雷（Daniela Di Fiore）解释说，“颜色、光和希望之歌”展览是纪念亚西西圣方济各在八百年前撰写的《万物赞主颂》。“这篇赞歌也被称作《太阳歌》，它是一首感恩、赞美之歌，是热爱大自然及万物之歌，以及喜悦地接受人生各个方面，其中包括疾病、痛苦和死亡的诗歌。”

迪菲奥雷接著指出，“这些描绘《万物赞主颂》诗句的图画，是病童在住院和接受治疗期间、在情况允许下，用不同的方式和技巧制作的。各年级的教师都见证了住院学生在绘制图画时表现出的极大热情和积极参与，这呈现出绘画的治疗效果”。

在杰梅利医院大厅举行展览揭幕仪式时，方济各小兄弟会意大利阿布鲁佐和拉齐奥会省省会长德朱斯蒂（Luciano De Giusti）神父在医院大厅对《万物赞主颂》进行了省思。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html