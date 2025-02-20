美俄就俄乌冲突举行会谈，泽连斯基：乌克兰不可缺席

美国和俄罗斯高层日前在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈。乌克兰总统泽连斯基推迟了原定于2月19日对沙特阿拉伯的访问，他指出，“他们在没有乌克兰的情况下，谈论乌克兰问题”。

（梵蒂冈新闻网）美国和俄罗斯2月18日单独就乌克兰和平进行会谈，这是乌克兰总统泽连斯基不乐见的。泽连斯基在土耳其拜会了该国总统埃尔多安（Erdogan），并将原定于19日正式访问沙特阿拉伯的计划推迟至3月10日。泽连斯基总统在土耳其表达了基辅的立场：没有乌克兰、土耳其、欧洲和英国参与，就没有关于乌克兰问题的谈判。

不仅是乌克兰被排除在会谈，而且俄国和美国关系再次走近，美国将莫斯科视为对话者而不再是入侵者。面对如此处境，泽连斯基总统担心不得不放弃失去的土地、无法获得安全保障，以及看著加入北约的愿景越来越远。他从媒体上获悉美俄高层在利雅得举行会谈后，便返回基辅，向美国特使凯洛格（Keith Kellogg）表达抗议。

美国总统特朗普对泽连斯基的抗议表示非常失望。他在佛罗里达州的住所说，“乌克兰在会谈桌前坐了三年，基辅本不应该让战争开始”。不过，特朗普总统指出，他对在利雅得进行的会谈感到满意，并推测有可能将在本月底与俄罗斯总统普京会面。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html