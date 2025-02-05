2025年扎耶德奖颁奖典礼于4日在阿布扎比举行

今年的人类手足情谊扎耶德奖于4日在阿联酋举行，奖项得主是致力于应对气候变化的巴巴多斯总理莫特利女士、少年发明家贝克莱和世界中央厨房非政府组织。

（梵蒂冈新闻网）2025年人类手足情谊扎耶德奖于2月4日在阿联酋阿布扎比市中心的纪念馆举行。今年该奖项得主是世界中央厨房（World Central Kitchen）非政府组织、巴巴多斯总理莫特利（Mia Mottley）女士和年仅15岁的埃塞俄比亚裔美国发明家贝克莱（Heman Bekele）。

扎耶德奖的颁奖典礼于每年在2月4日举行，今年是第6次。2019年，教宗方济各和阿兹哈尔大伊玛目塔伊布签署了《人类兄弟情谊》宣言，扎耶德奖是受到这文件的启发而设立的。该奖项每年颁发给世界上致力于弥补各种不公、在各民族之间缔造真实联系的个人或团体。

在颁奖典礼上，首先登台领奖的是巴巴多斯总理莫特利女士。作为总理，她对气候变化采取果断的行动，因此名闻遐迩。她承诺，在2030年以前，该国将达成100%使用可再生能源的目标。

接著是世界中央厨房非政府组织执行长戈尔（Erin Gore）女士上台领奖。该组织关怀因人道主义危机而受苦的团体，为他们提供粮食援助。自从2023年10月以色列和哈玛斯爆发战争以来，他们为加沙的巴勒斯坦人提供了1亿份餐食。

除此之外，另一名得奖者是15岁的贝克莱。他研发出经济实惠的肥皂来预防并治疗在初期阶段的皮肤癌，其产品目前正在美国进行测试。贝克莱表示，他希望利用奖金来进一步开展其他项目，其中包括在他的出生地埃塞俄比亚建造一所医院。

在颁奖典礼的空档，圣座驻阿拉伯联合酋长国大使卡西斯（Christophe Zakhia El-Kassis）总主教向本新闻网表示，人类兄弟情谊宣言首次在阿联酋签署，自那时起，该国一直是这份文件坚定的支持者。

总主教是圣座首位常驻阿拉伯联合酋长国的大使。他提到两国之间越来越深厚的外交关系，这关系始于2007年，因著教宗2019年的访问而向前迈出一大步。

卡西斯总主教强调说，现今，圣座和阿联酋的关系“非常友好”，两国之间合作的主要目标是在世界各地推动人类兄弟情谊。最后，总主教强调了扎耶德奖的重要性，指出教宗方济各和大伊玛目之间的合作是个“典范”。卡西斯总主教提醒说，“我们都属于唯一的人类大家庭”。

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