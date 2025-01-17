禧年民调：和平是意大利人最大的盼望

关于教会在圣年的挑战，意大利民调机构公布了研究结果。很多受访者对方济各的宗座牧职「充满信心」：他最受欢迎的训导是友爱的呼吁、对弱势群体的关注和真情流露。

（梵蒂冈新闻网）对教宗方济各训导的深厚信任能够缓解希望的「危机」。意大利民调机构德莫波利斯（Demopolis）就教会在禧年的挑战这一主题进行的研究，呈现出这一点。根据研究，每十个意大利人当中就有七个人对教会的主要期许是她更加致力于在战争地区促进和平。调查结果在发表前，已经事先呈交给教宗方济各。在此机会上，该机构主任文托（Pietro Vento），以及两名研究员蒙塔尔巴诺（Giuseppina Montalbano）女士和蒂托内（Maria Sabrina Titone）女士一同晋见了教宗。

教宗方济各的真情流露大受赞扬

一个显著的数据从研究中浮现出来：七成五的受访者认为，在当代社会中，希望是个陷入「危机」的价值，但是有差不多比例的受访者（76%）强调了在教宗方济各牧职启发下的信任感。

贝尔格里奥教宗训导最受欢迎的层面是有关和平与友爱的呼吁（68%）、对贫困弱小者的关注（60%），以及教宗的真情流露（51%）。文托解释道，「他与家庭真实需求的共鸣，打动人心」。

此外，每十个意大利人当中，大约有四个人欣赏教宗对青年的付出、更好客并向所有人开放的教会、教会团体的革新，以及对气候危机的敏锐度。

不光是和平，还有贫困与不平等

意大利人希望能在禧年期间处理的各项议题中，名列前茅的是「贫困与饥饿的结构性原因」（58%），以及消除不平等的努力（51%）。其他受访者希望更加关注人的尊严和环境保护（分别是44%和41%），而31%的人强调了「普世友爱」的重要性。

提升青年、平信徒和妇女的参与

调查显示出，对教会的信任度相当于45%。超过半数（58%）的受访者认为，教宗方济各所推动的开放性选择是教会革新道路的「重要开端」。被辨识出来的几大难题有信仰与现代性的调和（25%）、「性侵犯的丑闻」（23%），以及在和平的主题上难以得到聆听（15%）。其它还有年轻世代的参与（14%）以及圣召危机（12%）。

为了应对这些挑战，意大利人建议在促进青年（57%）、平信徒（40%）和妇女（38%）的参与方面更有创意。此外，每四个受访者当中就有一个人认为，运用新科技很重要，同时也有21%的人希望能更坚决地捍卫「传统」。

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