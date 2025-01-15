古巴宣布释放553名囚犯

在天主教会斡旋的背景下，哈瓦那外交部宣布要释放囚犯的消息。此外，迪亚斯－卡内尔总统日前寄给教宗方济各一封信，谈论相关议题。

（梵蒂冈新闻网）在天主教会多年的斡旋下，古巴逐渐而大规模地释放囚犯。古巴外交部元月14日宣布消息，在一份公告中表示决定要释放553个「因不同罪行而判刑」的人。文中并未说明哈瓦那是否也要释放政治犯，他们当中有许多人参加了2021年7月份的反政府抗议活动，因而获罪判刑。

此消息公布前的几个小时，美国总统拜登的政府团队宣布将古巴从「支持恐怖主义国家」的名单中移除。在该名单上的国家有朝鲜、伊朗和叙利亚。古巴外交部的公告没有提及与白宫决策的直接关系。特朗普很快就要入主白宫，古巴正是在特朗普首次担任总统期间被列入该名单的。

教宗方济各的希望

相反地，哈瓦那明确指出，今年元月初，总统迪亚斯－卡内尔（Miguel Díaz-Canel）致函教宗方济各，传达了要「释放553个因不同罪行而受惩罚」的人。

古巴政府提到「与教宗方济各及其代表保持沟通，而且一如既往地通知教宗关于重审和释放失去自由者的进程」，并指出如同在2023年至2024年期间，依照法律规定的各种恩惠，「超过1万名受惩罚失去自由者」得以出狱那样。

在本次圣年开始前，教宗在禧年诏书中期盼能有不同形式的赦免和减刑。哈瓦那当局在公告中引述了禧年的这个「精神」。

历史上的步伐

1998年，圣若望保禄二世访问古巴时，卡斯特罗（Fidel Castro）释放了大约200人。本笃十六世于2012年展开古巴之行的前夕，成千上万的囚犯重获自由。2015年，在教宗方济各到访前，约有3500人获释。

此外，2014年12月，华盛顿与哈瓦那恢复外交关系。美国总统奥巴马（Barack Obama）和古巴总统卡斯特罗（Raúl Castro）都感谢教宗方济各为达成协议所作出的贡献。

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