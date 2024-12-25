拜登总统将37名死刑犯改判为无期徒刑，顺应教宗的呼吁

美国即将卸任的总统拜登宣布，将联邦监狱的死刑犯改判为终身监禁，不得假释。教宗方济各日前吁请众人为美国死刑犯祈祷，并与拜登总统通电话。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各的祈祷实现了：美国37名死刑犯被改判为无期徒刑。该国即将卸任的拜登总统于12月23日宣布了这项消息。

白宫的公告

美国白宫的公告指出，这37名死刑犯被改判为终身监禁，不得假释。公告继续强调，拜登总统「相信美国应该停止在联邦层级使用死刑，除非是恐怖主义和大规模仇恨杀人的案件」。

教宗的呼吁

此前，教宗方济各曾于12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼在三钟经祈祷活动中呼吁信众为美国的死刑犯祈祷，愿他们的刑罚被改判。美国主教团响应了教宗的号召，敦促该国全体信众齐声要求拜登总统将联邦监狱的死刑犯改判为无期徒刑。

教宗与拜登通电话

12月19日，教宗方济各与乔·拜登通电话，谈及多项议题。拜登总统感谢教宗「促进人权的工作」。

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