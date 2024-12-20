罗马监狱长：教宗的访问是对我们使命的认可

教宗方济各将于12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门。在这激动人心的时刻即将来临之际，雷比比亚监狱长布鲁内蒂女士接受本新闻网的采访，表示监狱的所有人都在翘首以待教宗的到来，以喜悦激动的心情接受这一珍贵的礼物。

(梵蒂冈新闻网)这不仅是一份工作，更是一个圣召，如今，教宗方济各的到访是“对我们慈悲与希望使命的认可”。这是罗马雷比比亚监狱长布鲁内蒂（Sarah Brunetti）女士近日接受本新闻网的采访所表达的心声。她表示，雷比比亚监狱所有人正期待著教宗12月26日开启圣门的仪式。“我感谢教宗的持续关怀，因为他始终把慈悲置于惩教工作的中心。”

给予希望

布鲁内蒂女士首先表示，“给予希望是我们的职责”（Despondere spem est munus nostrum），这是监狱警官的格言，与圣年的精神相一致。她说：“我们发现，那些在监狱的服刑人往往是从未感受过温柔，也未获得希望的人。我们的任务包括给予外界社会希望，还给社会新的、重生的人；希望是关于未来的一个观念，但它必须在当下建设。”

接著，布鲁内蒂女士继续表示：“偏见无法穿过监狱的墙进来，停止判断是为了恢复服刑人的信心；只有这样，我们才能成为我们所说的‘慈悲的使者’和‘希望的携带者’。”

他人痛苦的重担

尽管痛苦和压力的负担相当大，但在这项崇高而棘手的工作中，我们绝不能失去微笑。“这需要使命的精神、人性关怀的意识及随时准备支持他人的痛苦”。

随后，这位监狱的负责人向青年提出建议，鼓励青年人从事狱警的工作。最后，她表示，这项工作“是一个实现尊重、敏锐和勇气等价值的机会，因为对我来说，需要很大的勇气才能对他人负起责任：这是一个克胜个人的脆弱及帮助他人的最美好的方式”。

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