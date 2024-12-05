欧洲广播联盟全体大会，广播和电视公司高层主管齐聚一堂

欧洲广播联盟在瑞士召开全体大会，投票选举执行委员会的新成员，并讨论人工智能的主题，以及在政治和经济的挑战下公共媒体的自主性。

（梵蒂冈新闻网）欧洲广播联盟第93届全体大会于12月5日在瑞士洛桑举行。在为期两天的会议上，欧洲公共广播和电视公司的代表们要讨论重要的管理议题，包括为2025年至2026年的执行委员会选出9名成员。

本次会议期间也要介绍一个名为欧洲广播联盟指南针（EBU Compass）的战略性计划。该计划采纳了欧洲广播联盟今年夏季全体大会的意见，旨在保护公共媒体的自主性，使之在政治和其他压力下能继续推动其使命。

适逢第二届人工智能峰会于12月6日也在洛桑举行，欧洲广播联盟全体成员受邀参加此峰会。

作为欧洲广播联盟的创始成员，梵蒂冈广播电台也参加本届全体大会，由圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表出席。

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