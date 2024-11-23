欧洲广播联盟新闻峰会：旧挑战和新科技

欧洲广播联盟新闻峰会日前在立陶宛维尔纽斯举行。梵蒂冈电台也参加了本次峰会。

（梵蒂冈新闻网）百多名记者日前在立陶宛维尔纽斯参加了欧洲广播联盟新闻峰会，该联盟集结了欧洲公共电台和电视台。梵蒂冈媒体编辑部门副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表梵蒂冈电台出席了峰会。

在两天的会议中，与会者讨论了不同的主题，比如，出版的独立性、年轻人对传统媒体越来越不感兴趣和他们的参与，以及新数字技术的使用，也特别著重于人工智能。媒体峰会以欧洲广播联盟新闻委员会主席谢雷（Eric Scherer）和立陶宛公视总经理布德里安（Monika Garbačiauskaitė-Budrienė）的致辞拉开帷幕。他们两人均强调了新闻自由和独立的价值。有鉴于俄罗斯引发的冲突已悲惨地持续了1千天的日子，冲突也成了圆桌会议的焦点，特派记者和专家强调了在假新闻和宣传活动严重影响的情况下，公共媒体提供的可靠新闻的重要性。

会议中，也有充足的空间讨论人工智能在传播界的使用。圣座传播部编辑部门副主任吉索蒂提出要当心“数字鸿沟”加剧的风险，即那些能够支持新科技所需的庞大经费的富裕国家及其大众媒体，与那些没有资源和专业知识来运用新技术的国家之间，彼此的差距会越来越大。

会议期间，介绍了欧洲广播联盟2024年新闻界报告（News Report2024），并将赫格达尔（Gunnar Høidahl）新闻奖颁给荷兰广播联盟（Nederlandse Omroep Stichting），表彰该广播联盟的不懈努力、内容多样性和卓越的电视服务质量。

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