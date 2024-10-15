朝鲜断绝与韩国联系，首尔总主教深表担忧

朝鲜与韩国的分裂日益严重，首尔总主教郑淳泽对此深表担忧，指出年轻世代对统一的盼望正在快速消失。

（梵蒂冈新闻网）韩国首尔总主教兼平壤宗座署理郑淳泽（Peter Soon-taick Chung）为朝鲜半岛南北之间日益扩大的裂痕深感悲痛。他向《信仰通讯社》表示：「我相信，韩国很多年轻人开始认为和解或统一不是可行的道路。希望越来越渺茫。」

朝鲜最近中断所有与韩国相连的道路和铁路，而且朝鲜军队宣布打算使两国「完全分离」。军队也透露有意「永远关闭南方边界」，称之为「防止战争的自卫措施」。这个象征性的举动是朝韩近年来紧张局势的最高点之一。

郑淳泽总主教深知当前黯淡的情况，同时也强调需要不断努力迈向和平。他鼓励要「梦想一幅和睦共处的景象，继续维系韩国社会里的希望之光，尤其是在今天，在当前的僵局下，面对联系的全面封锁，处境十分黑暗」。

总主教强调教会正在推动的使命。他说：「我们的使命是不断为和平祈祷并推动教育。教会持续反省自己能够且必须为和平做什么。」

韩国主教团和解委员会主席、春川教区主教金周莹（Simon Kim Ju-young）与郑总主教一样忧心忡忡，指出全面断绝联系的部分甚至也涉及人道救援工作。

金主教沉痛地指出，「双方现在都带著某种仇恨的情绪看待彼此，而且所有渠道都关闭了，就连以前始终开放的人道救援渠道也不例外」。

尽管在如何与朝鲜互动的方面人们各持己见，但是一谈到「运送人道救援物资去朝鲜的机会，韩国全体人民都意见一致。然而，朝鲜已经关闭了所有渠道，连人道救援渠道也关了」。

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