圣座在美洲国家组织：以对话和参与来克服委内瑞拉危机

圣座常驻美洲国家组织观察员在会上发言，支持委内瑞拉主教团的立场。委国反对派领袖号召动员，抗议7月28日选举的结果。

（梵蒂冈新闻网）「唯独所有政治人物积极且全面的对话和参与」，才能克服委内瑞拉现阶段的困境，为「民主的和睦共处」做见证。圣座通过其常驻美洲国家组织（OSA）观察员克鲁斯（Juan Antonio Cruz Serrano）蒙席，对委内瑞拉今年7月28日总统选举后陷入的严重危机发表言论。克鲁斯蒙席7月31日在会上发言时，提到了美洲国家组织常务委员会紧急召开的特别会议。该会议否决了一项有关要求加拉加斯政府对投票结果公开透明的议案。圣座观察员强调了对委内瑞拉主教团的支持。

克鲁斯蒙席指出，圣座「认同委内瑞拉主教团所说的，他们重申委内瑞拉人民的民主使命，这体现在『所有委内瑞拉人大量、积极且文明地参与选举进程』上」。正如委内瑞拉主教们所呼吁的，「不同立场和诉求的表达」必须「秉持和平、尊重和包容的态度」来实现。

马查多号召动员

选举数据显示，现任总统马杜罗（Nicolas Maduro）以超过51%的票数赢得连任。此消息一出，随即发生动乱，现在还没有停歇的迹象。委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）号召她的支持者动员起来。

委内瑞拉全国选举委员会暂停公布7月28日选举结果公报的决定，对总统候选人冈萨雷斯（Edmundo Gonzalez）的反应起了决定性的作用。选举的正式纪录至今没有公诸于世。到本新闻网8月1日截稿为止，委内瑞拉全国各地多场抗议活动的牺牲者共有12人，与此同时该国检察总长萨阿布（Tarek William Saab）宣布已有超过一千人被逮捕。

国际社会的反应

七国集团成员敦促加拉加斯当局「本著透明的态度公布选举结果的相关数据」，同时欧盟外交政策高级代表博雷利（Borrell）呼吁停止对反对派的「镇压」。

巴西总统卢拉（Lula）和美国总统拜登（Biden）近日就「立刻公布纪录的必要性」达成一致意见，共同表示「委内瑞拉选举结果是南半球民主的关键时刻」，双方致力于「在这个问题上维持紧密的协调合作」。

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