乌克兰国会禁止东正教会与莫斯科宗主教府有关联

乌克兰国会通过法案，禁止该国东正教会与莫斯科宗主教府有关联。莫斯科方面称之为「对宗教自由的侵犯」。

（梵蒂冈新闻网）乌克兰国会通过法案，禁止该国东正教会与莫斯科宗主教府有关联。乌克兰国会的消息来源称，法案得到了265名议员的赞成票，比最低门槛多了39票。

几位国会议员解释道，这新法案尚未公布，给相关堂区9个月的时间去「斩断与俄罗斯东正教会的关联」。后者在多个场合表示支持俄罗斯对乌克兰的侵略。

俄方的反应

俄罗斯立刻对此作出反应。该国外长拉夫罗夫（Lavrov）的发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）表示，基辅国会这项决定的目的是要「摧毁真正正统的东正教会，以代理人、以假的教会取而代之」。

莫斯科宗主教府则认为，这是基辅进一步「迫害」乌克兰东正教会，「显然侵犯了在宗教自由领域广受国际认可的人权」。

乌克兰教会团体的立场

8月16日，乌克兰基督教会和宗教组织理事会（UCCRO）公布了与该国总统泽连斯基（Zelensky）开会的结论。

公告解释道，在与总统的会晤中，与会者强调坚决谴责「俄罗斯东正教会的活动」，称之为「俄罗斯侵略者反人类血腥罪行的共犯」。此外，公告也重申了对权利和宗教自由的尊重，以及「尽管有一些与战争有关的挑战」，信友都能「有尊严地表达他们的情感和宗教信仰」。

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