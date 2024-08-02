真纳罗的故事：在监狱里我明白了什么是真正的生活

真纳罗被判26年有期徒刑，将于2028年结束刑期。如今，他处于监外执行的状态。直到几个月前，他一直被关押在马泰拉的监狱。他的故事是新期刊《解开链条，超越错误》的首篇报导之一，这份期刊由监狱志愿者协会发起。

（梵蒂冈新闻网）真纳罗（Gennaro Attrice）出生并成长于那不勒斯北部的阿尔扎诺（Arzano）郊区，从小就开始从事非法活动：贩卖走私香烟，但这只是为了帮助靠卖漂白剂和洗涤剂为生的妈妈，而爸爸则在一家店里工作。然而，这个对于有六个孩子的家庭，生活依然入不敷出。因此父母决定把他寄养给两位没有孩子的姐妹：“我跟她们在那不勒斯一个真正的家庭中长大，但在我周围一直有抢劫发生，甚至有老人被抢劫犯拖在地上，这些都让我感到非常愤怒，于是那时我决定要成为一名警察。”

前途光明的职业

真纳罗在警察局里迅速脱颖而出：他成为了一名跳伞员、潜水员、在各种比赛中不断获胜，并被分配到中央安全行动小组（NOSC），参与了许多非常棘手且危险的行动，这些行动也给他带来了许多成就感。然而，到了九十年代，情况逐渐发生了变化，真纳罗从那让人兴奋的工作转为负责从政者们的妻子的护卫工作。那时，愤怒和失望占据了上风，这种脆弱的状态为他接触可卡因埋下了种籽。

越陷越深

当真纳罗被发现携带多包可卡因时，他被警局开除了，之后也沾染上了毒瘾。他反复进出监狱，直到因谋杀罪而被判了最重的刑期。“毒品把我的脑袋搞得一团糟，”他在接受《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》采访时讲述道，“它让我看到的是扭曲的世界，虚假的世界，但为了看清事情的真实面貌，我进了监狱才知道。在那里，我才明白什么是生活。”

监狱作为重生之地，但并非立即如此

在监狱里，真纳罗再次开始与霸凌们打斗，但他以自己的方式来争斗，因此他没有获得任何假释或减刑的机会。时间到了2010年6月23日。“我的儿子在一场摩托车事故中丧生，他是一个正直、勤奋工作的人，还自己开了一家披萨店。实际上，他是在21日遭遇的事故，但他们两天后才告诉我，因为害怕我的过激反应”。事实上，真纳罗的反应却出乎意料。“我的反应完全相反，没有陷入绝望、自暴自弃，也没有变得更为混蛋”。他反思道：“我爱我的儿子，他对我来说就是一切。我知道在我当警察的那段时间里，我曾是他的英雄，所以在那一刻，我不能自我放弃，他也不会希望我这样做：我必须重新成为那个英雄。”

一个新的开始

在监狱专职神父和一位宪兵队长的帮助下,他逐渐走上了正轨，并拒绝服用抗精神类药物，因为他想靠自己走出困境。这一切都是为了他的儿子，让他在天上仍能为自己感到骄傲。有一天，一位狱友对他说：“你需要接受这个十字架。”他照做了，也经历了很多痛苦，但有很多人帮助了他：狱友、狱警，所有人。有人说监狱会毁掉一个人，但我在那里变成了一个更好的人，尽管我也见过有人一直颓废，这一切取决于你如何面对。”

今天与明天

真纳罗现在不去思考未来，而是专注于现在，努力工作，也是为了避免回想过去的痛苦。过去的监狱生活，至少在身体上，他已经离开了，因为他现在受监外执行。对他来说，那段监狱生活是一个强烈的重生过程，一段长达26年的时光，至今仍未结束，对他来说，刑期将在2028年结束。“每个人都应了解监狱的生活，这样才能懂得在社会中应该如何行事，”他解释道，“囚犯们在里面很人性化，彼此合作、互相帮助。而且那里有很多穷苦的人，因此大家分享一切，不浪费任何东西，所有东西都会被修复。”但最重要的是修复生命，因为这正是监狱的主要功能。

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