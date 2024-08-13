奥运会：为天主的国而奔跑

来自美国的女运动员麦克劳克林谈获得四枚金牌的意义。

（梵蒂冈新闻网）在体育运动中，“有机会不只代表我的国家，也代表天主的国，这是一份恩宠、一种祝福”。25岁的美国运动员麦克劳克林（Sydney McLaughin-Lavrone）如此表示。麦克劳克林在东京和巴黎奥运会400米跨栏和4x400米接力赛跑中获得4枚金牌，3枚打破了世界纪录。

麦克劳克林说，“世界纪录常会变动，但天主的光荣是永恒的。我没有任何功劳：凭著信仰的恩宠，耶稣给了我一切”。在获得金牌后的新闻发布会上，有人问她成功的“原因”时，她笑著很自然地答说，“信赖天主，是祂圣言的力量”。

麦克劳克林解释道，“我所做的一切都是为了光荣天主”，因为体育运动与作为基督徒是分不开的。“天主赐予了我恩典，体育运动是我见证爱基督的‘平台’。我每次站在跑道上时，都会祈祷说，‘天主，让我成为祢受到光荣的器皿’。为此，我的每一天都是非凡的一天，超出得金牌”的喜悦。

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