尼加拉瓜：教会得到的施舍和捐赠也要纳税

在尼加拉瓜对天主教会实施新的措施，私营经济的纳税制度也适用于宗教机构。

（梵蒂冈新闻网）马那瓜政府扩大了对尼加拉瓜所有活动的公共控制，尤其是宗教活动。在逮捕主教和司铎、驱逐神父和修女、取缔1500个包括许多天主教组织在内的非政府组织，以及没收他们的资产之后，现在又批准了对教会的进款数额，即对信众的捐献，实施征税。这些款项通常用来帮助堂区、学校和其他机构实现在教育、人道主义和宗教领域的重要行动。

根据新的举措，对宗教机构提供税务保护的法律条款被废除，而原先的法律则透过限制缴纳所得税和营业税来保护宗教机构。现在，所有的教会都将是纳税制度的适用对象，视同那些以合法获利为经济活动目的的私营经济企业。因此，信众的献仪、施舍和捐赠都被列入纳税的范围，税率为10%至30%。据估计，取消免税资格会严重影响教会为其活动提供资金的能力，而且按照新规定的义务则难以实现行政架构的转型，例如设立由执业会计师管理的审计处。

尼加拉瓜对所有结社活动，经济的或非经济的，实行绝对的公共控制是在国际社会的注视下进行的。联合国人权事务高级专员办事处已对最近超过1500个非政府组织被关闭，其中“至少700个宗教组织”，表示“深切的关切”。这个联合国机构在一份公告中提到这件事，指出尼国政府的举措是“侵犯宗教自由和结社自由”。该机构尤其呼吁，每个人的“基本自由应受到保障和保护”。

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