尼加拉瓜：马塔加尔帕明爱会的法人资格遭撤销

尼加拉瓜当局在数日前一连串的拘捕和驱逐司铎行动后，又于12日撤销了马塔加尔帕教区明爱会和该教区其他14个非政府组织的法人资格。这些组织的动产或不动产将收归国有。

（梵蒂冈新闻网）尼加拉瓜内政部撤销了马塔加尔帕教区明爱会和其他14个非政府组织的法人资格，其中9个非政府组织自动解散。据8月12日在尼加拉瓜官方公报上公布的两份部长协议显示，这项措施由内政部长科罗内尔（María Amelia Coronel）在马那瓜批准。

马塔加尔帕明爱会是一个由天主教会管理的社会援助中心，于2009年3月26日注册成立。该组织在其官方社交页面上写道，这些年中，明爱会致力于推动“马塔加尔帕省最偏远地区团体的发展，优先考虑最贫困人口和缺乏基本基础设施，比如医疗和教育的人群”。

取消明爱会的法人资格是在马塔加尔帕紧张情势背景下发生的。最近几周，那里发生了多起拘捕和驱逐司铎的事件。

内政部的声明称，针对明爱会的措施是由于该组织“不符合规定”，没有提交2020年至2023年期间的财务报表，并且理事会任期已于2022年9月27日届满。明爱会和其他组织的财产将被收归国有。

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