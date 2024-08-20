里米尼大会开幕，探讨对本质的寻求

战争之风、和平的迫切性、人心的疑惑、青年志工的付出：这些是第45届里米尼各民族友谊大会的诸多元素。本届大会以耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机的发言拉开帷幕，并有140场座谈会，与会的意大利和国际讲者约有450人。

（梵蒂冈新闻网）第45届里米尼各民族友谊大会于8月20日中午12点揭开帷幕。在开幕式上，耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机要发表讲话，主旨是「为和平的临在」，里米尼各民族友谊大会基金会主席萧尔茨（Bernard Scholz）也在开幕式上发言。他们两人的对谈为接下来一周的大会活动定下基调。

本届里米尼大会的主题是：「若我们不寻求本质，那么我们在找什么？」为期一周的聚会和座谈会围绕著有关人类命运、痛苦意义和缺乏愿景的问题展开讨论，不断寻求希望的前景。

本届里米尼大会总共有140场座谈会，意大利和国际讲者约有450人，其中100人来自国外。活动的直播以7种语言进行，总时长为200个小时。今年的志愿者共计3千人，其中5百人投入会前工作，2500人在大会期间服务。六成的志愿者年龄不满30岁，他们当中有些人来自巴西、亚美尼亚、瑞士、西班牙和葡萄牙。

大会现场设置了16个展览区，内容涵盖了：德加斯佩里（Alcide de Gasperi）的生平与著作；第一次世界大战期间，1914年圣诞节的停火；大博尔山圣殿与革责玛尼圣殿的兴建。

基金会主席萧尔茨在大会记者室接受了采访。他表示，「本届大会在一种悲惨的历史性时刻举行，既有充满科技、经济的重大变革，又有高度不可预测的未知数，也有许多令人震惊且惨痛的全球性冲突。藉著本届大会，我们希望一起发现并重新发掘那让我们在如此艰难的时刻也能做主角的要素，使我们不屈不挠、不躲在冷漠里、不听天由命」。

最后，谈到「寻求本质」的主题，舒尔茨邀请大家「走出肤浅的表面，好能表达出存在著重要的事物，那是人人触手可及的」。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html