委内瑞拉局势混乱，主教们要求核实选票

在尼古拉斯·马杜罗连续第三次当选总统后，委内瑞拉各地爆发抗议活动。委内瑞拉主教团在其X平台帐号上发文，呼吁核实选票，同时强调“应以和平、尊重和包容的态度来实现”。

(梵蒂冈新闻网)在尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)的连续第三次当选总统引发争议后，委内瑞拉各地爆发了抗议活动。据委内瑞拉医生网络“全国医院调查”（Encuesta Nacional de Hospitales）组织称，在抗议活动中，已经有3人死亡、44人受伤。另外还有数十人被捕。7月28日周日投票后，总统宣称获得51%的选票而获胜，但反对派对结果提出异议。

与此同时，反对派领袖科里纳·马查多（Marìa Corina Machado）表示，实际上，获胜者应属于候选人埃德蒙多·冈萨雷斯（Edmundo Gonzàlez），他赢得的选票应该有73%。另外，国际社会的主要诉求是公布投票记录并尊重委内瑞拉人民的意愿。美洲国家组织（Organizzazione degli Stati Americani）为此召开了一次特别会议。

除了国际社会的要求外，委内瑞拉的主教们也提出了诉求。委内瑞拉主教团在其X平台帐号上发文说：“我们与委内瑞拉国内外的所有人一起呼吁对投票纪录启动核查程序，所有相关的政治人士都应积极、充分地参与其中。作为天主子民的牧者，我们密切关注最新事件的发展。在这动荡的时刻，我们愿向想所有人表达我们的关怀，并且随时乐于给予牧灵陪伴。”

最后，主教们总结道，“我们的意见与我们的合理诉求”应以“和平、尊重和包容的态度”来落实。

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