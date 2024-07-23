美国总统拜登宣布放弃总统竞选之后，梵蒂冈媒体编辑副主任吉索蒂在《罗马观察报》撰文，称这是一项高尚的选择，将国家福祉置于个人利益之上。

（梵蒂冈新闻网）《罗马观察报》7月22日刊登了梵蒂冈媒体编辑副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）的一篇评论文章，论述乔·拜登退出竞选的价值。他的选择也令我们想到曼德拉于1999年作出的同样决定，他放弃了连任南非总统的机会。以下是这篇文章的内容：

放弃需要付出代价，而且很大。这不一定是身居要职或地位显赫的情况。有时候，即使放弃既有的工作习惯或来之不易的地位也会非常困难。这就是为什么每当一位知名的公众人物选择退一步、告别现有的职位时，都会立即赢得公众的好感和尊敬。2013年2月11日，本笃十六世历史性地放弃了伯多禄牧职，我们就深刻体验到这一点。

在美国总统乔·拜登（Joe Biden）宣布他将停止竞选连任白宫总统，由他的政党选择新的候选人挑战特朗普（Donald Trump）之后的这些小时，我们同样明显地感受到这一点，尽管是在不同的领域。当然，拜登已指明副总统哈里斯（Kamala Harris）为继任椭圆办公室的首选人。

众所周知，拜登退选决定已经酝酿了一段时间，民主党的许多知名人士都曾敦促他放弃竞选连任。然而，最终的选择权还是在白宫的主人手中，因此这应由他个人作决定。当然，决定不再竞选总统的四年连任也是不易作出的。这是一项高尚的选择，正如多位观察家所指出的那样，他把国家福祉放在了个人利益之上。这也超越了对他行将结束的总统任期的政治评估。

1999年，我们在另一个情况中看到了类似的选择，而且在某些程度上甚至更胜一筹、更令人回味，那就是曼德拉（Nelson Mandela）放弃竞选第二任总统，退出公共生活。他击败了种族隔离政策，为他所爱的南非启动了和解。现在，该让其他人去收割他所播下的种子结出的果实了，虽然这种子让他付出坐监27年的代价。

剩余的政治时间也可在短暂的时间内取得丰硕成果：拜登在2025年1月20日交接之前“只剩”6个月了。他不必再只为竞选而做决策了。希望这位美国总统提出大胆且有创意的新举措，实现那些将在历史上称为遗产的目标，尤其在外交政策方面，把结束乌克兰和中东的冲突作为起点。

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