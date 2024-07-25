黎巴嫩马龙尼礼主教：人民不愿意与以色列有战争

以色列军队与黎巴嫩真主党之间的较量愈加紧张，该国拜特龙教区主教海拉拉谈到当地情况。当地教会为和平祈祷，为从南部逃来的难民提供援助。

（梵蒂冈新闻网）哈马斯于去年 10 月 7 日对以色列发动恐怖袭击后，以色列与真主党之间的冲突也随著升级。近几个月来，黎巴嫩南部的马加勇（Marjayoun）地区每天都发生袭击事件。

据一家民间基金会（Fondazione Avsi）刊登的消息，大约60所学校只提供远程教学，而且黎巴嫩教育部正在准备在下一个学年也开启远程教学。许多学生的家长被迫离开家园，另有些父母亲失去了工作，不知如何养活自己的家人。

黎巴嫩拜特龙教区马龙尼礼的海拉拉（Munir Khairallah）主教向梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻表示：“只要加沙不停火，真主党与以色列人在黎巴嫩南部的交战就会继续。黎巴嫩南部人民承受这场战争的后果，他们并不愿意与以色列有冲突。”

这位主教也提到从黎巴嫩南部来到的流离失所者：“他们通常由家人和朋友收容，但教会也在尽一己之力，为有需要的人提供栖身之地。除了他们，还有150多万名滞留黎巴嫩的叙利亚难民。”

谈到黎巴嫩教会的牧灵工作，海拉拉主教说，“在国家缺席的情况下”，看到一种“回归教会和信仰”的现象。上个主日庆祝黎巴嫩圣人夏贝尔（san Charbel）的瞻礼，“数以千计的信友前来纪念他的朝圣地祈祷”，“怀著极大的希望”。主教在最后表示，除此之外，在年轻人身上可看到有一种“日益强烈”的干劲。

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