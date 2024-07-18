禧年工程重大进展：庇护广场地下隧道现雏形

梵蒂冈附近禧年地下隧道工程举行打通仪式。罗马市政府、拉齐奥大区和意大利基础设施部保证，此路段将在开圣门时通车。菲西凯拉总主教也出席了隧道打通仪式。

（梵蒂冈新闻网）2025禧年工程正在罗马紧锣密鼓地进行。庇护广场地下隧道于7月17日取得了重大进展：隧道的新旧两段终于打通。

罗马市长：圣伯多禄大殿一带的改造工程

这项工程耗资8500万欧元，将使和解大道完全变成步行区，如此一来朝圣者将能从圣天使堡直接走到圣伯多禄广场。这是圣年项目的一大环节，旨在让人们更容易跨越圣门，前往圣伯多禄的墓朝圣。

罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）表示：「这是一项破纪录的工程。我们也打破了热那亚大桥的纪录，去年8月开工，目标是今年12月竣工。」「大家日夜赶工，交通方面则是辛苦的一年，因为工程很多。我们的使命是改变罗马，这需要休克疗法（shock therapy）。」

现代化建设与考古遗迹兼容并蓄

基本上，这项工程是把沿著台伯河的地下隧道延长130米左右。随之而来的工程是要调整罗马市污水下水道系统的管线分布，而且在挖隧道期间找到了古罗马时期的洗衣坊和卡利古拉时代的建筑物。这些文物已经从工地移开，之后要放在圣天使堡的花园里公开展示。

拉齐奥大区主席：罗马的急救系统将为禧年重整

圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教也出席了隧道打通仪式，见证新旧两段打通的那一刻。

拉齐奥大区主席罗卡（Francesco Rocca）保证禧年工程将如期完工，并表示要另外投资1.55亿欧元来重整罗马的急救医疗系统。

意大利基础设施部部长萨尔维尼（Matteo Salvini）和罗马市长瓜尔蒂耶里指出，为了禧年，政府面对极其重大的责任与合作的考验。目标只有一个，所有政府机关都在并肩奋战、携手努力。

基础设施部长：庇护广场展现出我们在工程学领域的卓越价值

此外，意大利基础设施部部长萨尔维尼也强调了这项2025禧年工程的价值：它展现出意大利在工程学领域的杰出能力。「我们正在与时间赛跑，挽回之前累积的一些落后状况。无论是为了禧年，还是为了奥运，我们都会及时赶上。今天的这片工地，仅在短短一年前曾有很多人抱持怀疑的眼光来看待。而今，在圣诞节前，它要以步行区的风貌和不同的美来迎接罗马市民及朝圣者。」

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