梵蒂冈邮局发行新邮票，向阿库蒂斯和弗拉萨蒂致敬

在阿库蒂斯和弗拉萨蒂即将于9月7日荣列圣品之际，梵蒂冈城国邮局以这两位青年的肖像为图案发行邮票。此外，梵蒂冈邮局也将为圣富高的望德见证，以及米开朗基罗诞生550周年推出纪念邮票。

（梵蒂冈新闻网）在阿库蒂斯（Carlo Acutis）和弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）这两位青年即将于9月7日荣列圣品之际，梵蒂冈邮局与意大利、圣马力诺共和国和马耳他骑士团合作，发行两张新邮票加以庆祝。梵蒂冈城国政府9月1日宣布了这个消息。阿库蒂斯的邮票用的是他在山上远足时拍摄的照片，弗拉萨蒂的则是用该家族的肖像画。前者的邮票要发行6万张，后者是5万张，面额都是1.35欧元。

梵蒂冈的公告解释道，「阿库蒂斯的见证提醒我们，圣德不是少数人的特权，而是普世的召叫。每个真正活出自身信仰的人都能成圣」。这位少年的生活洋溢著「清晰且热忱的信德，他以福音为其日常生活的中心，也在数字世界里作福传的器皿」。

弗拉萨蒂的家世显赫，但他更喜欢当「穷人的搬运工」，在都灵的大街小巷为那些因付不出房租而被扫地出门的穷苦人拉著推车搬家当。公告指出，「他天天祈祷、帮助有需要的人、读书、与朋友们在一起。他每天领圣体、热心祈祷、时常办告解，借以滋养他深厚的信德」。

特别邮戳

为封圣大典制作的两个邮戳也反映出这两位年轻圣人的生活。阿库蒂斯的邮戳图案正是邮票上的照片，另外还有圣体圣事的象征和基督的文字符号。弗拉萨蒂的邮戳则有他的签名和他过世前一个月亲手写的「面向高天」（Verso l’alto）。

一如既往，9月7日至8日，邮局人员将在圣伯多禄广场上的邮局，为刚发行的邮票盖首日特别邮戳。此外，集邮者也可以在2025年10月11日前向梵蒂冈邮局盖销部门申请盖邮戳，费用由申请人负担。

梵蒂冈邮局其它新邮票

同样是在9月7日，梵蒂冈邮局还将为其它纪念日发行邮票、邮戳和小全张。比方说，为了比利时天主教鲁汶大学创校6百周年、米开朗基罗诞生550周年，以及圣母升天信理颁布75周年的纪念邮票。此外，在希望的禧年，梵蒂冈邮局也发行向圣富高（Charles de Foucauld）致敬的邮票，「以庆祝并发扬他的信仰旅途、与邻人在静默中的对话，以及他所活出的望德」。最后，梵蒂冈邮局也发行一张以维护冰山为主题的邮票，它属于「恢复生态系统十周年」的系列纪念邮票。

