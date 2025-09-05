圣座封圣部长：弗拉萨蒂和阿库蒂斯是日常生活中的圣人

在教宗良十四世即将在圣伯多禄广场为弗拉萨蒂和阿库蒂斯主持封圣大典之际，圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机向本新闻网谈论这两位青年的圣德芳表：普通的年轻人选择了以追随福音为其生活之道。

（梵蒂冈新闻网）弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿库蒂斯（Carlo Acutis）对基督的爱有如熊熊热火一般燃烧著他们的心，使之洋溢著活泼的生命力。圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机如此形容这两位即将荣列圣品的青年。他们的封圣大典将由教宗良十四世于9月7日主日在圣伯多禄广场举行。

这两位青年英年早逝，弗拉萨蒂于24岁蒙主恩召（1901年至1925年），阿库蒂斯年仅15岁就安息主怀（1991年至2006年）。他们两人的共通点在于对穷人的关怀和圣体圣事的每日滋养。

弗拉萨蒂：在穷人身上与主相遇

塞梅拉罗枢机表示，弗拉萨蒂「活出了梵蒂冈第二届大公会议所提出的平信徒模范。换句话说，他积极生活，对世上的不同现况有独特的经验，梵二称之为平信徒在俗特性」。弗拉萨蒂在每个面向都落实了平信徒的在俗特性，他的「生活完全与福音相协调」。

塞梅拉罗枢机谈及弗拉萨蒂的默默行善。这令人想起安提约基雅的圣依纳爵在书信中对厄弗所人的劝勉，也就是：「做一个默不作声的基督徒，好过于夸夸其谈、光说不做的基督徒。」

弗拉萨蒂的行善不为人知在他的葬礼上展露无遗。他私下帮助过的众多穷人、贫苦者、边缘人参加了他的葬礼，而他的父母先前对儿子的这些善行浑然不知。塞梅拉罗枢机说：「他的死亡彰显了天主。弗拉萨蒂前去与穷人在一起，因为他遇见了基督。」

阿库蒂斯：青少年的圣德

阿库蒂斯的葬礼也有很多穷人参加，而且他的家人事先并不知情。封圣部长表示，阿库蒂斯为他的父母来说也是一份惊喜的发现。「作为青少年，他尽了他的一切所能」，发挥他的年轻潜力。

阿库蒂斯表达出「青年的圣德，以圣体圣事、他通往天国的高速公路为依靠，随时向生命敞开心扉」。「这些不同的圣德应该引导我们省思有关生命年龄的意义」。塞梅拉罗枢机所指的正是瓜尔迪尼（Romano Guardini）的著作《生命年龄》。枢机解释道，「弗拉萨蒂为我们展现出一种独特的生命年龄，阿库蒂斯则是青少年的生命年龄。青春期今天或许是人生中最关键的阶段」。无论如何，诚如方济各教宗常说的，普通年轻人也能散发出「邻家」的圣德馨香。

教宗良十四世最近在青年的禧年活动上也将弗拉萨蒂和阿库蒂斯的榜样推荐给年轻世代。枢机最后总结道，「有些圣人如同神修者德布雷尔（Madeleine Delbrêl）所说的那样在园圃里长大，因为他们是修会里的奉献生活者。也有些圣人如同阿库蒂斯和弗拉萨蒂那样生活在世界内，他们是在日常生活中的圣人」。

