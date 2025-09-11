宗座天使大学宣布社会科学学科的奖学金

罗马宗座天使大学将提供十个名额的奖学金，为帮助有志从事在社会科学领域研究的学生。该奖学金涵盖2025到2026这个学年社会科学学士学位三年制课程第一年的大学注册费用。

（梵蒂冈新闻网）让所有人都不受经济条件的制约，有机会接受到高等教育，发挥他的才能：这正是罗马宗座天使大学提供十个名额奖学金的目的。该奖学金涵盖2025到2026这个学年社会科学学士学位三年制课程第一年的大学注册费用。此举是为促进大学教育，帮助居住在罗马及周边，并有志在宗座大学专攻社会科学学科的平信徒。

天使大学社会科学学科

天使大学社会科学学科的目标是推动对现实社会的研究与探索，使人类能够在正义与和平中实现自我，并迈向整体的发展。该学科采取多学科的方式，结合社会学、心理学、历史学、法律学、经济学与政治学等领域，为学生提供理论与实践工具，以便理解并面对当代复杂的社会动态，并与基督宗教的社会思想展开对话。该学科重视政治、伦理与经济层面，旨在培养一些能够参与决策过程，并对公共福祉做出贡献的专业人才。

申请截止日期

申请人须于9月15日前将申请材料寄送至fass@pust.it，包括：身份证、高中职毕业证书、申请信，以及以及由本堂神父出具的推荐信。课程将于2025年10月6日开课。此外，学生在学年内平均成绩需超过8.5/10，才有机会申请下一学年的奖学金。学年行事历、课程安排以及有关进一步该学科的信息，请前往天使大学网页查询。

