皮耶·乔治·弗拉萨蒂：青年的楷模

皮耶·乔治·弗拉萨蒂所处的时代正是意大利政府敌视教会的时期，在他的大学校园里也弥漫著反宗教的气氛，尽管如此，他时时公开宣示自己的信仰。病逝时，他只有24岁，但是在这短暂生命的尽头，却是充满了灵性的果实。

（梵蒂冈新闻网）皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）出自意大利文化界和政界的名门世家，他于1901年4月6日在都灵诞生，那天正好是圣周六。父亲阿尔弗雷多（Alfredo Frassati）是《新闻报》的创刊人，也是报社的老板，他担任过王国的参议员，1921年出任意大利驻柏林的大使。母亲阿黛拉伊德（Adelaide Ametis）是个有很高文化造诣的画家。她的一些作品曾在1912年的威尼斯艺术节上展出。

皮耶·乔治出生时受到了窒息，健康脆弱，所以在出世的同一天便在家中领了洗。

他步入人生的家庭，一方面受父亲不过问主义和他在政治上中立主义的影响，另一方面有母亲仅流于形式上的宗教虔敬和她对艺术世界，尤其是绘画的酷爱。

皮耶·乔治同比他小一岁的妹妹卢恰娜一起度过童年和少年。两个孩子一起成长，在严肃的气氛下接受教育，灌输了做正直的人和尽本分的意识。他从母亲那里学到最初的宗教基础知识，即便他所生活的家庭环境提供给他的仅是些教规和戒律，皮耶·乔治却用心接纳了生活传授给他的一切和天主向他说的话。1907年11月，他同妹妹开始在家中接受基础教育，一直延续到1910年7月。同年6月首次办告解，7月20日参加小学毕业考试。1910年10月同妹妹一起在都灵的马西莫国立高中开始念中学课程。1911年6月19日初领圣体，同年夏天报名参加了念玫瑰经团体。

1913年11月，皮耶·乔治离开公立学校进入耶稣会神父办的“社会学院”念初三。他在这个环境里受到他的神师隆巴尔迪神父的很大影响，从那时起他参加了“祈祷使徒工作”团体和“朝拜圣体联盟”。在耶稣会的学校完成学业后返回过去读过的马西莫中学，继续同老同学和他的妹妹念初四、初五年级。1915年5月24日，意大利对奥地利宣战，像皮耶·乔治的父亲这样的中立主义者对此无比痛心。皮耶·乔治同年6月10日领受坚振圣事。

1918年11月，皮耶·乔治注册都灵的技术综合大学，读机械工业工程系。同时他也报名参加了“圣母会”和“圣温琴佐讨论会”。他从每周望弥撒领圣体到每天望弥撒，在大学校园里尽管弥漫著反宗教的气氛中，他却公开宣示自己的信仰。

他去了福利尼奥和洛雷托朝圣之后，1919年9月又去了亚西西，对有机会认识圣方济各的家乡感到非常高兴。同年11月接著在都灵的技术综合大学念第二年的课程。同时，他也成了意大利公教大学联盟的成员，这是个属于公教大学“凯撒·巴尔博”社团的组织。以后，他也参加了堂区的“圣母军”。隔年，1920年8月，他怀著信德热情庆祝了为奥罗帕“黑圣母”像的加冕礼。为了表达他的政治义务，同年12月加入了人民党，并且也加入了至圣圣体会神父们办的“大学夜间朝拜圣体青年组”和“青年成员组”。

他参加各种组织协会的活动不只是为了参加而参加，而是以每天望弥撒、领圣体和热心于各方面的行动而实际投入。他更是积极参加圣温琴佐讨论会的活动。

1921年他在柏林度过几个月的生活，那是因为他的父亲在那里担任意大利大使。皮耶·乔治有机会结识卡尔·宗南沙因博士，欣赏这位在社会活动中站在第一线的人物。他热情地追随他探访和帮助穷人的行动。

作为意大利公教大学联盟的成员，皮耶·乔治出席意大利公教青年举办的各种会议，其中一次是于1921年9月3日至8日在罗马召开的，有3万多青年参加。大会定于9月4日主日在斗兽场内举行弥撒，然后全体与会人员要列队去梵蒂冈参加教宗的接见活动。当时，政府下令禁止列队游行。青年们却没有理会而继续前行。在与试图阻止游行队伍的王室卫队的冲突中，皮耶·乔治护守了“凯撒·巴尔博”社团的旗帜因而遭到殴打。他同其他60名青年一起被捕，在拘留期间邀请同伴们念玫瑰经。当问到他的身份时，警方才知道他是弗拉萨蒂议员的儿子便要立刻释放他，但他表示要是同伴们不获释放的话，他也不出去。

皮耶·乔治是宗教自由的维护者，他特别维护了基督信仰在社会中的体现，后来他也加入了人民党，直到这个党被当局解散为止。皮耶·乔治本著深厚的基督信仰爱德和正义观，在都灵技术综合大学的就读期间作了另一项选择：选择采矿工程专业，好能接近卑微的人和矿工，他们度的生活非常艰难困苦。

1921年9到12月，皮耶·乔治返回德国，从9月底到10月下旬在拉内（Karl Rahner）的弗里堡家中住了一个月，那里简直就像在自己家一样。著名的耶稣会士神学家卡尔·拉内非常欣赏皮耶·乔治的纯洁、感染人的喜悦和做天主儿子的自由和真实的自我，欣赏他的社会意识和参与教会的生活及使命。皮耶·乔治后来从德国去了奥地利和捷克斯洛伐克。1922年访问了波兰。

1922年5月28日，皮耶·乔治加入多明我会第三会，取名萨沃纳罗拉兄弟，这一选择是为效法萨沃纳罗拉对抗腐朽习俗时的英勇。他坚持每天念玫瑰经或恳求圣母的祷文，常把自己托付给圣母。的确，他的宗教陶成与其说来自部分是不可知论和反神职的家庭环境，不如说更是受到了慈佑会、耶稣会、多明我会和圣体会会士们的影响，再说他也加入了不同的组织，以一种非常负责的宗教和政治态度对待当时的法西斯主义。

皮耶·乔治临近毕业，马上就要取得矿业工业工程的文凭了，不幸于1925年6月29日突然身体不适，偏头痛并且没有食欲。他患的是爆发性脊髓灰质炎，只活了4 天。1925年7月4日星期六清晨4点钟，他领了终傅圣事，晚上7点在都灵去世。临终前，皮耶·乔治用几乎已经瘫痪的手给一个本来要伴他探望穷人的朋友写了一张字条：“这是孔尔维索的注射剂。保险单是萨帕的。我把它忘记了，请替我把它延期。”这张字条是皮耶·乔治·弗拉萨蒂行爱德的遗嘱，他将自己仅有的全部奉献出来。

第二天的葬礼简直是一项凯旋。他的遗体被送到原籍比耶拉的博罗内。目前，他的坟墓设在都灵的主教座堂内。

1990年5月20日，皮耶·乔治·弗拉萨蒂被教宗若望保禄二世宣布为真福。

