款待朝圣者的罗马城：记忆的延续

与历史学家詹弗兰科·莫斯科尼教授一同走入中世纪罗马的街道小巷，探寻散落于过往的痕迹（三）。

（梵蒂冈新闻网）如今，在罗马城内仍可看到昔日朝圣者留下的痕迹。这座城市不仅是罗马人的自豪，也是朝圣者向往的目标。为了了解罗马城是如何随著时间的推移而形成的，以及它的边界是怎样的，一个非常有趣的罗马碑文为我们提供了帮助。这个碑文非常重要，而且比朝圣者经过的年代还要久远。事实上，它构成“一个见证，提醒我们中世纪罗马历史上的一个基本重要的现象”，意大利卡西诺大学教授莫斯科尼（Gianfranco Mosconi）作了这样的解释。他说：

“中世纪的罗马是在平原上崛起的城市。我们经过平坦的地区，如战神广场 (Campo Marzio)，而古罗马则是建在七座山丘上，远离此地，因为中世纪的罗马被圣伯多禄堂构建的工程所吸引，这并非出于虔诚，而是出于经济的考虑，因为有银行的存在，或无论如何都与宗座（Curia pontificia）有关。”

因此，中世纪的罗马经过移动、扩大后成为平原。莫斯科尼教授也谈到碑文：“碑文恰好提醒我们这个转变的过程，因为它标示出一个边界，也就是活人之城与死人之城，以及其他地界之间的象征性分界线。我们不知道分界碑的最初确切位置，但无论如何，它是在这个区域被发现的，而城外正是从这里开始，这个区域在中世纪时成为城市朝向圣天使桥（Ponte Sant'Angelo）发展的基点。”

在征服不列颠之后，经由克劳狄乌斯（Tiberio Claudio）大帝扩展区域的分界碑在地形和考古方面也很有趣。

记忆的延续

几经数个世纪，这个罗马地区的地名几乎被完整地保存下来，使我们能识别出古代的地点及其功能，其中大部分都与古代朝圣的记忆有关。例如，手工艺专业的名称：念珠商街（Via dei Coronari）表明出售念珠的商人；旅行箱街（Via dei Baullari ）表明制作旅行箱和行李箱的人；帽子街（Via dei Cappellari ）等等。沿著老钱庄街（via Banchi vecchi）又有许多交叉小巷的特殊名称，例如孔雀街（via del Pavone）。这个区域或罗马市中心不同的区域都提到动物或易于辨认物品的名称。莫斯科尼教授认为：

“它们不过是旅馆招牌的名称。我们必须想像，中世纪的朝圣者并不是会读书、识字的人。因此，在大多数的情况下，人们需要明确的识别标志：孔雀、狮子、公鸡，因此指的是圣天使桥 附近著名的公熊客栈。它们是这里的地标。”

在罗马“人人都是客栈的经营者”

客栈是朝圣者生活中的重要元素，他们显然需要住宿，在禧年的朝圣中尤其如此，他们需要在罗马连续逗留数天。不过，与私人利益挂钩的客栈也有些弊端，甚至罗马人有时也会临时成了客栈的店主，把自己的房间出租给朝圣者。1350 年的一份证明指出，在禧年期间，“罗马人都成了客栈的经营者”。

一位诗人的斥责

莫斯科尼教授解释说：“一位名叫布乔·迪拉纳洛（Buccio di Ranallo）的拉奎拉诗人在1350年禧年期间来到罗马，他这样描述当时的情况：‘那些可恶的罗马人做了最糟糕的事，他们晚上留客人住宿时，表现的像天使一般，一旦成交，他们却连狗都不如：许下有床，给的却是块空地。’实际上他们并不给床铺，只给地上一个可以躺下的空间。他们承诺给一张三、四个人可以躺下的床，然而他们会把六、七、八个人塞进去。布乔说，人们为了不争吵而忍耐，也就是说，为了不节外生枝，人们忍气吞声，不吵不闹。”

