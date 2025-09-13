圣座与越南联合工作小组结束第十二次会议

圣座与越南的联合公告指出，会谈中讨论的主题是双边关系，以及天主教会在越南的情况。此外，天主教团体对越南发展的贡献展现出「福音的见证和公民的努力」，并且受到认可。

（梵蒂冈新闻网）圣座与越南联合工作小组第12次会议于9月12日周五在梵蒂冈举行。公告指出，主持会议的是圣座国务院与各国关系部门副秘书长、圣座代表团团长瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席，以及越南外交部副部长、越南代表团团长黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）女士。公告表示，「在亲切的会谈中」，双方探讨的主题有双边关系和天主教会在越南情况。此外，「天主教会对越南发展的贡献展现出福音的见证和公民的努力」，并且受到认可。

对已取得的进展表示满意

公告指出，继2024年5月在越南首都河内举行的第11次会议后，圣座和越南都「对已取得的进展表示满意，并提及在各层级，尤其是高级别的持续对话和互派代表团，以及教宗常驻河内代表扎莱夫斯基（Marek Zalewski）总主教的工作」。

进一步推动关系

公告继续表示，双方代表团都「重申有意通过新的会晤进一步推动关系」。他们也同意要「继续定期举行联合工作小组会议」。工作的气氛「据描述是亲切友好、彼此互信的」。

与教宗的会晤和在国务院的会面

公告最后解释道，越南代表团在梵蒂冈期间得到教宗良十四世的接见。随后，他们礼节性拜会了圣座国务卿帕罗林枢机，以及圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教。

