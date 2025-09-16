搜索

历史上的禧年：1450年的严重事故

与历史学家詹弗兰科·莫斯科尼教授一同走入中世纪罗马的街道小巷，探寻散落于过往的痕迹（四）。

（梵蒂冈新闻网）我们接著介绍沿著昔日朝圣者们的足迹，前往圣伯多禄大殿的线路。在老钱庄街（Via dei Banchi Vecchi）和新钱庄街（Via dei Banchi Nuovi）的尽头，我们进入了圣神银行街（Via del Banco di Santo Spirito）。这条街在中世纪被称为“桥的通道”（Canale di Ponte），因为它是一条疏导朝圣者人流的通道，或许也因为它实际上是一条露天下水道。

代表性的建筑

此处，至今仍能间接地看到朝圣者通过时眼中的景象，因为街道左右两侧美轮美奂的文艺复兴时期的建筑都属于佛罗伦萨银行家的财产。这些银行们在此处展示他们在罗马分行的财富，这些活动一度几乎能与佛罗伦萨的总部不相上下。当时正是教宗良十世和教宗克莱孟七世的时代，他们都是作为银行家的梅迪奇家族的成员。

“地狱般的”交通

圣天使桥是一个至关重要的地点：通往圣伯多禄大殿的道路之所以集中在这里，《禧年的罗马：在今日罗马重温中世纪朝圣者的行程和想像的指南》的作者莫斯科尼（Gianfranco Mosconi）教授回忆道：“这是因为，在中世纪的罗马，大部分的罗马桥梁都无法使用或完全消失了。从台伯河的另一边来到这边所遇到的第一座桥是在台伯岛上，大约有两公里的距离，这座桥也将中世纪城市的中心连接起来，使战神广场（Campo Marzio）的平坦部分与圣伯多禄大殿建筑的极端点相连接。”1300年的禧年期间，但丁在其著名的《地狱篇》中，将圣天使桥的交通堵塞比作灵魂在地狱中循环往复的通道。

1450年的严重事故

莫斯科尼教授提到在1450年禧年期间发生的一件令人悲伤的事：“当时人群拥挤不堪，以至于在12月19日傍晚，一位枢机的骡子开始踢人，这吓坏了人群，引发了惯常的踩踏事件。172人在拥挤中丧生。专门负责管理交通的卫队队长保禄·德尔·马斯特罗（Paolo Delolo Mastro）的证词描述了那次交通事件：桥上半段拥挤不堪，172人丧生，这些人都因窒息而死，四匹马和一头骡子也死了，它们都倒在地上死了。越来越多的人倒下，因为许多人甚至从桥上的护栏跌下来。”

莫斯科尼教授继续指出，“有趣的是，四匹马和一头驴死了，这给了我们一幅描述人群拥挤的画面，甚至四匹马都死于这场拥挤。 为解决拥挤问题，终于为1475 年的禧年建造了第一座后中世纪的桥梁，即西斯笃桥，它的位置比圣天使桥更接近下游，从而形成了另一个开口阀”。

奢华的景象

穿过圣天使桥，眼前是一幅绝美的景色。从台伯河水面拔地而起的是一系列建筑物，其中最引人注目的是圣伯多禄大殿的穹顶，它高出所有的建筑。朝圣者到了16世纪末才能看到这穹顶。莫斯科尼教授解释道，“他们能看到大殿的顶部，因为周围街区的建筑物要低矮很多，也更朴素。随著和解大道（Via della Conciliazione）的开通，整个街区都被一扫而空，而我们从桥上看到的就是这条大道的入口。”

国家教堂及其基础设施

莫斯科尼教授解释说，“在这些建筑物中，包括我们所称的‘西斯汀病房区’（Corsia Sistina），即萨西亚圣神医院的住院和治疗区，如今仍以更大的规模存在。这所医院提醒我们两件事：朝圣者、旅客应受到款待，有些人抵达罗马后也会生病或需要入院治疗。萨西亚（Sassia）这个称号源于萨克森人，即一个德国人团体，早在中世纪就定居于此地。随著这座国家教堂的出现，国家朝圣堂、住院场所的概念再次出现，它们用于接待来自国外的朝圣者” 。

2025 Sep 16, 08:56
