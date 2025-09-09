信仰见证人委员会记者会，介绍9月14日大公运动礼仪

新近殉道者-信仰见证人委员会成员在圣座新闻室召开记者会，介绍该委员会至今的工作进展，以及教宗将于9月14日主持的大公运动礼仪。

（梵蒂冈新闻网）21世纪已有将近1700名殉道者和信仰见证人获得圣座封圣部新近殉道者-信仰见证人委员会的承认。该委员会由方济各教宗于2023年成立，今年9月8日在圣座新闻室召开记者会，介绍他们至今的工作进展，以及教宗良十四世将于9月14日、光荣十字圣架庆日在城外圣保禄大殿主持的大公运动礼仪。该委员会是这个礼仪的主办方。

新近殉道者-信仰见证人委员会副主席、圣艾智德团体创始人里卡尔迪（Andrea Riccardi）在记者会上表示，新近殉道者当中有304人来自美洲，43人在欧洲致命，110人在世界多地传教时蒙难，277人在中东和马格里布遇害；信仰见证人则有357人在亚洲和大洋洲、634人在非洲，其中在非洲失去生命的基督徒人数最多。他们以生命见证了宗教迫害、犯罪组织暴力、自然资源滥采、恐怖袭击、种族冲突和其它造成基督徒遇害的原因。

里卡尔迪说，「不幸的是，为了见证福音、热爱天主和弟兄姊妹、真诚地服务人群、自由地传播信仰，基督徒失去生命的事一再发生」。「诚实守法、热心公益的基督徒往往是那些意图推动犯罪计划者的眼中钉」。

禧年唯一在罗马举行的大公礼仪

圣座封圣部秘书长、新近殉道者-信仰见证人委员会法贝内（Fabio Fabene）总主教指出，9月14日、光荣十字圣架庆日当天，城外圣保禄大殿将举行大公礼仪，以纪念这些新近殉道者和信仰见证人。这是整个禧年期间唯一在罗马进行的大公礼仪。届时将有24个基督信仰教会团体的代表参与圣道礼仪。

法贝内总主教指出，「洗礼的生命力使我们大家相通。在献出生命的基督徒身上，实践了『血的大公运动』，如同圣若望保禄二世所定义的那样。正是在殉道中，教会已经合一了」。教宗良则「希望这些殉道者的血能成为和平与修和、友爱与关爱的种子，如同日前刚果遭遇恐怖袭击时他所写的那样」。

14日礼仪的主轴是有关真福八端的福音章节，其它的读经则选自《智慧篇》第三章、《圣咏》第120篇，以及圣保禄宗徒写给弟茂德的一段书信。讲道后，礼仪将纪念殉道者和信仰见证人。在宣读真福八端的每一端后，要以两个祈祷意向和一些话语来缅怀几个见证人的事迹，例如：在2006年索马里遇害身亡的斯戈尔巴蒂（Leonella Sgorbati）修女，以及2019年在布基纳法索遭恐怖份子杀害的一群福音派基督徒。

