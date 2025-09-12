马彦恩获任张家口教区辅理主教，已举行就职礼

9月12日，张家口教区辅理主教获民事效力承认，并举行了就职礼。圣座新闻室主任表示，这是“圣座与中国当局相互对话的成果”。

（梵蒂冈新闻网）张家口新教区的架构进一步展现出来。该教区由教宗良十四世于今年7月8日建立，整合了西湾子和宣化两个教区。圣座新闻室9月12日发表公告表示，当天，“在落实圣座与中华人民共和国临时协议相关对话的框架下”，马彦恩（圣名若瑟）蒙席作为张家口教区辅理主教的职务“获得民事效力承认，并举行了就职礼”。教宗良十四世于今年9月4日任命他为张家口教区辅理主教。

马彦恩辅理主教将协助于两天前获祝圣的张家口教区首任主教王振贵。马主教于1960年在保定出生，现年65岁，曾任西湾子教区主教。他于1985年在易县宗座监牧区晋铎，曾担任那里的副主教。2010年12月获祝圣为主教，随后于2013年被任命为西湾子教区主教，并于同年的3月28日就职。

圣座新闻室主任布鲁尼在一份声明中指出，今天在张家口教区辅理主教马彦恩（圣名若瑟）蒙席就职之际，“满意地获悉，其主教职也获得民事效力的承认”。同时，宣化荣休主教崔太（圣名奥斯定）的“主教职务也获得民事上的承认”。布鲁尼最后表示，“这些都是圣座与中国当局相互对话的成果，在新教区走向共融的道路上迈出了重要的一步”。

