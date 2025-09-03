愿祢受赞颂庄园：包容和接纳的项目

教宗良十四世将于9月5日前往冈道尔夫堡夏宫，降福愿祢受赞颂庄园。此庄园占地55公顷，它的特点是接纳、可持续和循环经济的典范。该项目是由方济各教宗推动，旨在落实《愿祢受赞颂》通谕中的方针。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世将于9月5日星期五前往冈道尔夫堡夏宫，主持愿祢受赞颂庄园的揭幕典礼。愿祢受赞颂庄园无论是在创办理念还是目标上都是雄心勃勃，旨在成为循环经济的典范，给各国、教区及大型企业树立模范。该庄园将研究、教育、工作与日常生活结合起来，从而很好地建立团体。

愿祢受赞颂庄园占地55公顷，过去属于教宗夏宫。其中约30公顷土地用于农业，位于古罗马图密善（Domiziano）皇帝的宫殿区，这里拥有无可比拟的美景和极具历史考古价值的遗迹。

愿祢受赞颂庄园涵盖了愿祢受赞颂高等培育中心和农业生产系统。前者以培育作为核心，每年可培育大约两千名来自世界各地的学生。在培育结束后，学生回到各自国家，实践所学知识和技能。后者农业生产系统，是将整体生态理念付诸实践。

培育的实践部分将在庄园里，并在乌迪内大学的技术辅助下进行，还会在大型及现代化、由太阳能供电的温室大棚里进行实践。农作物的灌溉系统亦完全符合最新的可持续发展标准，最大限度地减少对邻近的阿尔巴诺湖的影响。愿祢受赞颂庄园和所有设施，将向公众开放：预计每年可接待25万名访客。参观需购买门票，但经济困难者可免费参观。

愿祢受赞颂庄园的39名员工及其家属将一起迎接教宗的到来。此外，几匹安达卢西亚马也将来到愿祢受赞颂庄园，作为献给教宗的礼物。众所周知，普雷沃斯特当初在秘鲁时，经常骑著一匹小马出行。

