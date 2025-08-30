圣座记者会介绍2025年人类友爱世界集会

第三届人类友爱世界集会将于9月12日至13日在罗马举行。圣座新闻室8月29日召开记者会，介绍这项活动。

（梵蒂冈新闻网）2025年人类友爱世界集为将于9月12日至13日在罗马举行，由圣伯多禄大殿主办，圣座多个机构予以配合，并有许多政府和私人赞助。圣座新闻室8月29日为此举行记者会，圣伯多禄大殿总铎和圣伯多禄工程处处长甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机，以及众位弟兄基金会秘书长奥凯塔（Francesco Occhetta）神父都出席发言。

甘贝蒂枢机指出，这集会的目的是「向世界提出友爱的愿景」。以友爱为中心，便有可能「在政治、经济、社会和人类生活方面」促成「新的秩序」。

9月12日将举行15场主题式圆桌会议，所涉及的领域包括农业、艺术、文学、经济、金融、地方行政、教育、通信、工作和运动。会议地点是对罗马的历史、社会和政治生活意义深远的地方，例如：罗马市政厅、罗马省政府、联合国粮农组织大楼，以及欧盟大楼。政府官员、公民社会成员、学者和通信界从业人员都将出席圆桌会议。

本次集会的高峰是9月13日周六在罗马市政厅举行的「人类大会」，此活动由诺贝尔奖得主和国际组织代表进行协调和带领。届时，除了甘贝蒂枢机以外，2021年诺贝尔和平奖得主雷萨（Maria Ressa）女士也将出席。当天晚上，圣伯多禄广场将举办一场国际盛会，主题为「给世界的恩宠」，并进行电视直播。意大利歌唱家波切利（Andrea Bocelli）也将登台演出。

在29日的记者会上，雷萨女士和波切利都发表了视频讯息。雷萨女士强调愿意「因著这些相遇，尝试写一段希望的故事」。波切利则说：「希望确实能在所有人心中传播伟大的人性和友爱观念。」

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html