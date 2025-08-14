搜索

2025.08.07 "Laboratorio Restauro MV Paolo Violini"
2025.08.12 "Laboratorio Restauro MV Paolo Violini"
梵蒂冈
梵蒂冈博物馆将对《最后的审判》进行特别维护

梵蒂冈博物馆绘画与木质材料修复工作坊新任负责人保禄·维奥利尼在接受梵蒂冈新闻采访时，讲述了协调保护人类文明瑰宝的激动之情。随后，他透露了即将开展的修复工作：拉斐尔长廊的修复工程，以及在复活节前对西斯汀圣堂米开朗基罗杰作的特别修复。

（梵蒂冈新闻网）2026年，米开朗基罗的巨作《最后的审判》将迎来一次特别维护；在此之前，还将启动拉斐尔长廊的修复工程。新任梵蒂冈博物馆绘画与木质材料修复工作坊主任保禄·维奥利尼（Paolo Violini）以“激动的心情”准备接任这一新职务，这标志著艺术史上的“巨匠”们将再次成为焦点。8月初他接替了自2017年起领导该工作坊的弗朗切斯卡·佩尔塞加蒂（Francesca Persegati）。该工作坊由比亚焦·比亚热蒂（Biagio Biagetti）于一百年前创立。

拉斐尔印记

自1988年起，维奥利尼便致力于宗座馆藏杰作的研究与保护，他的职业生涯始于拉斐尔房间的修复工程，并先后主持完成了“签名厅”与“赫里奥多尔厅”的修复。

他坦言，自己一直希望能完成“博尔戈大火厅”的修复工作。“我在拉斐尔房间工作了17年，总会想起拉斐尔。‘博尔戈大火厅’的修复虽然已经启动，但尚未完成。”他解释，这项工作有助于探索“拉斐尔及其画室过渡时期的一个重要时刻”，并加深对“君士坦丁厅”壁画的理解。该厅近期向公众开放的，由拉斐尔的学生完成。

《最后的审判》特别维护

2026年1月起，修复工作坊将对西斯汀圣堂的《最后的审判》进行特别维护。这项工作将与每年通过升降机或机械“蜘蛛”进行的常规维护并行进行。维奥利尼介绍说，“我们计划在3月前完成，以便在圣周前腾空整面墙。”在为期三个月的施工期间，将搭建“覆盖整个墙面的脚手架。该脚手架由十几个工作平台组成，配备升降机，以便在不影响公众观赏的情况下加快施工进度，使10至12位修复师能同时近距离作业。

拉斐尔长廊——人类遗产

同时，历时五年的拉斐尔长廊修复工程也将启动。该长廊由14个拱间组成，装饰著乔瓦尼·达乌迪内（Giovanni da Udine）等人创作的精美灰泥装饰与壁画，维奥利尼称之为“人类遗产”，开创了源自古罗马的“穴怪式”（grottesca）装饰风格，并在整个16世纪广为流行。

热忱与传承

未来数月，梵蒂冈绘画修复工作坊的26名修复师将面临一系列挑战性项目，部分项目将由外部同事协助完成，所有工作均由维奥利尼统筹协调。他强调，团队的力量不仅源于对职业的热情，更源于代代相传的丰富专业知识。“延续性”或许是最能揭示宗座馆藏修复工作秘诀的关键词。

一脉相承

维奥利尼指出，“我们的历史非常悠久，工作坊成立于1923年，但梵蒂冈的文物保护工作可追溯到更早的19世纪，当时这些艺术品由圣路加学院的艺术家管理。”这种“延续的脉络”从比亚焦·比亚热蒂一直延续到1990年被该机构聘用的首位女性弗朗切斯卡·佩尔塞加蒂，今年夏天她刚刚卸任。

2025 Aug 14, 14:40
