圣殓布守护人：草率的结论了无新意且片面偏颇

意大利都灵总主教、圣殓布宗座守护人雷波莱枢机批评近期一篇文章，该文假设圣殓布上的图像是通过中世纪浅浮雕而形成的，然而这一结论已被圣殓布国际研究中心的分析所驳斥。该研究中心指出，已有众多物理和化学研究排除了“源于绘画或与接触浅浮雕”的可能性。

（梵蒂冈新闻网）一些科学家近期提出，圣殓布并非覆盖在一具男性遗体上，而是铺在一个“人体模型”上，复制出一些人形特征。为此，圣殓布宗座守护人、意大利都灵总主教雷波莱（Roberto Repole）枢机在一份声明中表示，这些结论的草率令人担忧，因为它们往往经不起推敲。

枢机首先表示对这些假设不予置评，接著强调都灵的圣殓布国际研究中心（Ciss）发表了一份文件，详细分析这项“发现”的研究方法和结果。枢机重申，对于轻率的言论，我们务必秉持应有的批判性思辨。

圣殓布国际研究中心的分析

近期由莫赖斯（Cicero Moraes）撰写的学术论文《圣殓布上的图像形成——数字3D方法》（Image formation on the Holy Shroud – A digital 3D approach）刊登于《考古测量学》期刊（Archaeometry）上。作为辅助圣殓布守护人的科研机构，圣殓布国际研究中心对此学术论文发表一份文件指出，该作者利用开源软件与物理模拟，制作了一个人体和浅浮雕的3D模型，以分析圣殓布与表面接触的点位。但作者所得出的结论，只是肯定了早在1902年就已经为人所知的初步研究结果，即：圣殓布上的图像呈现为一种正交投影。此论点并无任何创新之处。

需要严谨且跨学科的研究方法

文件进一步指出，自从1978年圣殓布研究项目小组（STURP）的现场研究，以及后续的化学与物理分析，已排除了圣殓布上的图像是通过绘画、接触浅浮雕，或接触加热后的雕像所形成的可能性。圣殓布国际研究中心重申，对圣殓布的研究必须采取严谨且跨学科的研究方法，明确区分已确定的数据与假设，并整合所有相关学科的研究成果。数字模型虽然有助于思考，但无法取代物理和化学的分析报告。

都灵圣殓布知名研究学者马里内利（Emanuela Marinelli）女士在接受采访时表示，这个近期发表的研究是“一场缺乏科学价值的媒体操作”，它忽视了圣殓布有人类血迹的证据，以及与耶路撒冷相符的微量痕迹。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html