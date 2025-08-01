耶稣会天文学家德苏扎神父接任梵蒂冈天文台台长

梵蒂冈天文台新任台长德苏扎神父是印度果阿人。他将于今年9月19日履新，接替康索尔马尼奥修士的台长一职。

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月31日任命了梵蒂冈天文台的天文学家德苏扎（Richard Anthony D'Souza）神父为该科学机构的新任台长。德苏扎神父将于今年9月19日履新，他是印度果阿人，现年47岁，出生于基督徒家庭。梵蒂冈天文台现任台长康索尔马尼奥（Guy Consolmagno）修士于2015年9月18日承担起这项领导职务，他卸任后会继续留在梵蒂冈天文台基金会担任天文学家和主席。

谈到台长职务交接一事，康索尔马尼奥修士说：「我很高兴圣父教宗拣选了德苏扎神父作为梵蒂冈天文台下一任台长。我深知，为了在天文学研究日新月异的这段期间推进天文观测的工作，德苏扎神父拥有必要的愿景和智慧，他尤其在太空望远镜和先进的计算科技方面经验丰富。」

德苏扎神父表示，「在康索尔马尼奥修士领导的十年内，他致力于科学与信仰之间的对话、科学推广，以及在国际层级推动天文学的研究」。

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