宗座拉特朗大学向平信徒学生提供44个奖学金名额

2025至2026学年，教宗的大学将向希望就读法律、和平科学及哲学一年级的学生提供44个奖学金名额的机会。

（梵蒂冈新闻网）罗马宗座拉特朗大学的一份公告指出，该大学忠实履行教宗托付的学术和教会使命，在罗马基金会（Fondazione Roma）的支持下，将在2025至2026学年向平信徒学生提供44个奖学金名额，旨在支付法学硕士学位、和平科学学士学位和哲学学士学位第一年的注册费。

奖学金的申请材料可在宗座拉特朗大学的网站上下载，并要在9月12日前将申请寄出。大学校长阿马兰特（Alfonso Amarante）总主教表示，“大学培育不仅是知识的传授，而且更是人性和职业成长的旅程，不能将任何人排除在外”。总主教补充道，“我们致力推动学习的权利，这为教会和社会是一项宝贵的投资”。

这项举措符合教宗的大学一直以来履行的承诺，致力促进和保护学习的权利，这权利被认为是个人成长和社会发展的重要价值。大学以这种方式继续成为对话、研究和包容的场所，为学生和国际社会服务。

