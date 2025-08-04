圣伯多禄工程处与国际文化财产保护与修复中心促进非洲未来

圣伯多禄工程处与国际文化财产保护与修复中心签署协议，在非洲国家促进文化财产的保护及可持续发展。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄工程处处长甘贝蒂枢机和国际文化财产保护与修复中心（ICCROM）总干事古吉拉尔（Aruna Francesca Maria Gujral）女士日前签署了一份战略伙伴协议，旨在保护文化财产、工匠手艺并增进国际合作。这份协议的重点在于培养非洲青年的能力，从而提升当地的专业素养，保护他们丰富的文化财产，并在社会－经济方面创造机会。

圣伯多禄工程处敞开大门

甘贝蒂枢机表示，「通过圣伯多禄工程处的这个培育项目，也就是它的艺术和手工艺学校，圣伯多禄大殿向非洲年轻艺术家和工匠敞开大门」。「分享数百年的成熟技能，并传承圣伯多禄大殿的精湛工艺，这代表秉持服务精神，怀著真正的手足情谊和爱，去帮助那些投身于文化财产保护领域的青年和专业人士日益成长」。

可持续发展与合作

本项目让参与者能将他们在梵蒂冈学到的专业能力与各自国家的传统知识相结合，在地方层级提升专业涵养。这个分享知识的进程将在科特迪瓦、埃及、肯尼亚和突尼斯由合作机构推进。

该项目属于意大利国际合作战略框架的一部分，目的是与非洲国家建立稳定且持久的关系，促进可持续发展及相互合作。

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